Yautepec, Mor.- Justo en la comparecencia del fiscal general, Edgar Maldonado, ante el Pleno del Congreso de Morelos, se registraron dos hechos violentos que dejaron como saldo cuatro personas muertas en distintos puntos del municipio de Yautepec, situado en la franja más violenta del estado.

El primer ataque a balazos fue reportado pasadas las 12:00 horas en el interior del fraccionamiento Manantial, donde un grupo de hombres encapuchados irrumpió tras someter a los guardias de seguridad privada, a quienes ataron y encerraron en un baño.

Asesinan a personas en Morelos (18/09/2025). Foto: Especial

Una vez dentro, los agresores irrumpieron en un domicilio y dispararon contra una familia: madre, hija y esposo. Los tres fueron asesinados en el mismo lugar.

Casi de inmediato, cerca de las 12:50 horas, habitantes de la colonia Atlihuayan reportaron el hallazgo de un hombre sin vida sobre un camino de terracería que comunica con Campo Nuevo y San Juan. La víctima estaba maniatada y presentaba señales de violencia.

Los dos hechos fueron turnados a la Fiscalía General del Estado, que abrió las carpetas de investigación correspondientes.

Violencia en Morelos deja presencia de autoridades de seguridad (18/09/2025). Foto: Especial

