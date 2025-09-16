Los cuerpos de seis personas fueron localizados este martes en un predio despoblado del municipio de Ojuelos de Jalisco, a unos metros del límite territorial con el municipio de Pinos, Zacatecas, confirmó la Fiscalía del estado, que presume que las víctimas fueron asesinadas en la entidad vecina.

La dependencia señaló que el reporte al número de emergencias 911 indicaba la presencia de algunos cadáveres encontrados en un predio de la comunidad de Morenitos, a cuatro kilómetros de Zacatecas.

En el sitio, los primeros respondientes indicaron que se trataba de los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres envueltos en cobijas y bolsas de plástico, con amarres y algunos con el rostro cubierto; todas las víctimas contaban con huellas de violencia.

Sin embargo, según la Fiscalía de Jalisco se cree que los seis cadáveres fueron encontrados desde el pasado domingo en un predio del municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, a 33 kilómetros del punto donde se localizaron este martes.

La Fiscalía basa esta hipótesis en un video difundido el domingo pasado en el que se observa un tramo carretero de Zacatecas con las víctimas en el piso; incluso -indicó la dependencia- medios de comunicación locales difundieron ese hallazgo.

