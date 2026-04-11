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Chilpancingo.- Un dentro de un restaurante en Barra Vieja, la noche del viernes, en la .

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 8 de la noche, un irrumpió en el . Al momento del ataque en el restaurante se celebraba una fiesta.

Tres de las personas asesinadas eran hermanos y propietarios del restaurante.

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De acuerdo a videos que circularon en redes sociales, en el ataque se escucharon por lo menos unos 50 disparos de armas largas.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Alejandra, Radacunti y José Inés N, quienes eran hermanos y propietarios del restaurante. La otra persona no ha sido identificada.

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Tras el ataque armado, soldados del Ejército, la Guardia Nacional, junto con policías, implementaron una operación de vigilancia en la zona.

De esta masacre, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el gobierno de Guerrero han informado sobre los motivos del ataque.

Barra Vieja es una de las zonas más tradicionales de Acapulco y que recibe a cientos de turistas cada fin de semana y durante los periodos vacacionales.

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JACL/cr

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