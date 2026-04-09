El gobierno del estado de Guerrero entregó a los habitantes de esta comunidad el camino artesanal que conecta Santa María-Zintapal, en el que invirtió 10 millones de pesos.

Con esta obra se da prioridad a la comunicación para acercar los servicios a la población, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena), en el evento de entrega.

“Este camino artesanal va más allá de entregar nada más un camino, es hablar de transformación, de que cuando se quiere, se puede”, aseveró.

Lee también Jueza rechaza revisar prisión preventiva de exfuncionaria de Guerrero ligada a Ayotzinapa; FGR la acusa de ocultar videos de seguridad

Además la mandataria suriana anunció que, como parte de esta visión de transformación, para este año se tiene contemplada la realización de diversas acciones de impulso a la conectividad , el desarrollo y particularmente, el poder acercar los servicios a la población.

Por ello, reiteró su compromiso de entregar a la población buenos resultados y aseguró que no dejará obras inconclusas cuando termine su administración.

“Cada obra que iniciemos, la tenemos que entregar al cien por ciento. No vamos a dejar cosas a medias, ni vamos a dejar pedazos de obra; se van a entregar obras buenas y de calidad y al cien por ciento, como debe de ser”.

Lee también Secretaría de turismo de Guerrero reporta alta ocupación hotelera; Acapulco y Taxco superan 85%

Dijo que en su gobierno se impulsa una transformación desde la raíz, con los pueblos y las comunidades, para lograr un estado en mejores condiciones.

Asimismo explicó que este camino artesanal forma parte de una serie de cuatro acciones, que de manera conjunta tienen una inversión de 39 millones de pesos, para la consolidación de los caminos artesanales de Ramal Santa Lucía, Bajitos-Bajos del Balsamar, Bajitos de la Laguna-Cordón Grande y Santa María-Los Llanos de Zintapala, pertenecientes al municipio de Tecpan de Galeana.

“La transformación inicia desde la comunidad más alejada. Si no atendemos a las comunidades, no estamos atendiendo la problemática real del pueblo guerrerense; hay muchas comunidades que estaban en el abandono. Hoy esas comunidades son atendidas de manera integral”, alertó.

Lee también Abril inicia con 47 asesinatos en el país: SSPC; Guanajuato, Guerrero y Veracruz lideran la lista

Dijo que su compromiso es promover las obras necesarias para el desarrollo, a través de caminos artesanales, carreteras, puentes, acciones de agua potable, saneamiento básico, salud, entre muchas otras.

En su momento, Irene Jiménez Montiel, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), mencionoque este camino artesanal que conecta a Santa María-Los Llanos de Zintapala, cuenta con pavimentación con concreto hidráulico, empedrado, cunetas, muros de contención, señalamiento, entre otros.

“Elementos que permiten una infraestructura duradera y funcional para quienes la utilicen, pero más allá de las características técnicas de este camino, representa algo mucho más grande; representa un acceso digno de comunidades, el traslado de familias, el impulso a la economía local y a la conexión de historias que hoy encuentran una ruta más justa para avanzar”, añadió la servidora pública.

Lee también Ataque armado a sitio de taxis en Ometepec, Guerrero, deja dos hombres muertos y un herido; varios municipios viven ola de violencia

A su vez, el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, informó que para este año, se tiene programada una inversión cercana a los 31 millones de pesos para la pavimentación del camino que va de la carretera Acapulco-Zihuatanejo a Guayabillo, así como la intervención en la carretera La Zarza-Playa Carrizal, con recursos por 5.2 millones de pesos.

Trabajos también en el tramo Arroyo Frío-Cordón Grande, con una inversión de 20 millones de pesos y la rehabilitación de Los Llanitos-Santa María, con una meta de intervención en 4.5 kilómetros.

Facundo Gastélum Félix, director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), indicó que desde el inicio de la administración, se han puesto en marcha diversas acciones, como la obra de saneamiento en Tetitlán; intervenciones diversas en Tenexpa; obras de reforzamiento en el sistema de captación de agua, de Santa Rosa de Lima, así como en San Luis La Loma; acciones de agua potable en Arroyo La Ordeña, sólo por mencionar algunas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv