Taxco, Guerrero.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo al Operativo Vacacional de Semana Santa 2026, en el que participarán nueve mil 600 elementos de corporaciones estatales y fuerzas armadas para reforzar la seguridad en todo el estado.

Para esta temporada, el llamado Hogar del Sol prevé la llegada de 684 mil turistas nacionales y extranjeros, además de paseantes, quienes generarían una derrama económica estimada en cuatro mil 700 millones de pesos.

El despliegue de seguridad abarcará diversas regiones de Guerrero, con énfasis en destinos de playa como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, así como en Pueblos Mágicos como Taxco.

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Desde la explanada de la parroquia de Santa Prisca, la mandataria aseguró que Guerrero está listo para recibir a los visitantes con hospitalidad y una amplia oferta turística que incluye playas, montañas, historia y cultura durante este periodo vacacional.

Señaló que el estado se encuentra preparado para atender a más de 684 mil visitantes, quienes podrán disfrutar tanto de tradiciones religiosas como de atractivos turísticos en destinos costeros y opciones de ecoturismo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Ledesma Osuna, informó que el operativo se llevará a cabo del 26 de marzo al 12 de abril, con la participación de más de nueve mil 600 elementos de instituciones como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fiscalías, Protección Civil, Cruz Roja y Ángeles Verdes.

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Detalló que la Policía Estatal tendrá presencia en las ocho regiones, con más de 500 elementos distribuidos en 88 patrullas, cuatro unidades Black Mamba y 33 motopatrullas, que vigilarán la Autopista del Sol, carreteras federales y estatales, así como los principales destinos turísticos.

La Secretaría de Marina también participa con más de 300 elementos, además de vehículos, embarcaciones y helicópteros, para reforzar las labores de vigilancia, auxilio y protección en playas.

En tanto, el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, destacó que Guerrero llega fortalecido a esta temporada, tras registrar ocupaciones de hasta 98% en destinos como Acapulco en lo que va del año, mientras que a nivel estatal se han alcanzado cifras cercanas al 95%.

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Actualmente, Acapulco cuenta con 17 mil habitaciones disponibles, de las 19 mil 700 que existían antes del impacto del huracán Otis, distribuidas en más de 300 hoteles, lo que evidencia una recuperación significativa de la infraestructura turística.

Según las proyecciones, del 3 al 5 de abril se espera una afluencia superior a los 684 mil visitantes, con una ocupación hotelera promedio de 72.7% y una derrama económica superior a los cuatro mil 700 millones de pesos, lo que posiciona a Guerrero como uno de los destinos más competitivos del país.

Finalmente, el titular de Turismo indicó que la ocupación hotelera promedio a nivel nacional se estima en 63.85%, por lo que Guerrero se ubicaría casi 10 puntos por encima de la media.

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