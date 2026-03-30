Culiacán, Sinaloa.— El Carnaval de Altata 2026 concluyó con una asistencia superior a 82 mil personas y una derrama económica de más de 41 millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna.

Durante su participación en la conferencia semanal encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, la funcionaria destacó que el evento, realizado del 27 al 29 de marzo, registró además una ocupación hotelera del 98 por ciento, reflejo de la alta afluencia de visitantes.

A lo largo de tres días, el carnaval ofreció presentaciones musicales y actividades culturales para residentes y turistas. Entre los espectáculos destacados estuvieron agrupaciones como La Explosiva Sonora Dinamita y Mi Banda El Mexicano de Germán Román, entre otros.

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El cierre de la celebración incluyó el tradicional desfile, que congregó a más de 45 mil personas en un ambiente familiar y festivo, con expresiones culturales representativas de la región.

La titular de Turismo subrayó que este tipo de eventos forman parte de una estrategia para fortalecer la actividad turística, impulsar la economía local y promover la identidad cultural del estado.

Indicó que, en lo que va del año, se han llevado a cabo 17 carnavales en Sinaloa, los cuales en conjunto han generado una derrama económica superior a mil 935 millones de pesos y han reunido a más de 2.3 millones de asistentes.

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Asimismo, adelantó que del 2 al 5 de abril se celebrará la segunda edición del Carnaval de Badiraguato, como parte del calendario de festividades en la entidad.

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