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El atractivo de México para el turismo juvenil, en lo que se conoce como la temporada de , atraerá a 140 mil jóvenes al país en estas semanas a destinos de playa, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Lo que dejará unade aproximadamente 2 mil 850 millones de pesos, expuso el organismo en un comunicado.

Añadió que “el balance del Spring Break no debe quedarse en la ocupación y la fiesta: el siguiente paso es fortalecer formalidad, seguridad y consumo en el comercio establecido”.

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Expuso que los jóvenes llegarán principalmente a destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Mazatlán y Rosarito, entre otros.

Recordó que el gobierno de Baja California estima que en Los Cabos llegarán entre 45 mil y 50 mil jóvenes del 1 de marzo al 3 de abril, con una derrama superior a 50 millones de dólares, equivalente a alrededor de 950 millones de pesos.

Aseguró que en los destinos turísticos deben de dar prioridad “reforzar el orden, la coordinación institucional, la promoción responsable, la confianza en la oferta formal y la vinculación de la derrama turística con el desarrollo económico local”.

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Dijo que ello es muy importante en momentos en que se encendieron “alertas por fraudes en paquetes turísticos y por riesgos de seguridad que pueden afectar la confianza del visitante y el desempeño del sector formal”.

La Concanaco reiteró que apoyarán “programas, acciones y decisiones orientadas a fortalecer a las empresas y negocios familiares, promover el consumo en el comercio establecido, ampliar la digitalización, profesionalizar servicios y construir mejores condiciones para que cada temporada alta genere beneficios más amplios y sostenibles”.

Para la Concanaco la llegada de turistas debe de generar una derrama económica para pequeñas y medianas empresas, a fin de que haya más beneficios para todo el país.

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