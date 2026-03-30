El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) advirtió de los efectos negativos que tiene para el turismo global el conflicto en Medio Oriente, afectando la conectividad aérea, la caída de visitantes internacionales, el incremento en el precio de los combustibles y un alza en el costo de los pasajes aéreos.

El WTTC estima que 135 millones de viajes a nivel global están en riesgo en 2026, incluidos 116 millones de viajes fuera de Medio Oriente, debido a la reducción de la capacidad de vuelos y las restricciones del espacio aéreo.

Asimismo, más de 526 mil pasajeros no están viajando diariamente debido a la reducción de vuelos, lo que impacta la conectividad entre regiones como Asia, Europa y África, dificultando significativamente los desplazamientos internacionales.

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Medio Oriente desempeña un papel vital en los viajes globales, concentrando cerca de 14% del tráfico aéreo global.

De esta forma, cualquier interrupción impacta a aeropuertos, vuelos, hoteles, empresas de alquiler de autos y líneas de cruceros, entre otros.

Los principales centros regionales de aviación, incluidos Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin, que en conjunto procesan alrededor de 526 mil pasajeros al día, han experimentado cierres e interrupciones operativas a medida que el conflicto se intensifica, lo que afecta significativamente la conectividad regional y global.

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Otro impacto relevante tiene que ver con el incremento en el precio del combustible de aviación.

Aproximadamente, 30% de los costos de una aerolínea corresponde al combustible y, en las últimas semanas, su precio ha registrado un aumento sin precedentes, pasando de 95.95 a 197 dólares por barril, lo que representa un incremento de más del 100% en un mes, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

“Esta escalada que supera incluso el ritmo de aumento del petróleo crudo genera una fuerte presión sobre la rentabilidad de las aerolíneas”, indicó el WTTC.

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Esta situación, combinada con la reducción de asientos disponibles, se traduce en un aumento en los precios de los boletos aéreos, con un impacto más pronunciado en las aerolíneas de bajo costo, donde el combustible representa una mayor proporción de los costos totales.

Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, dijo que este panorama no solo afecta a la aviación, sino a otros sectores como el transporte marítimo, donde ocurre una situación similar.

Como consecuencia, tanto las aerolíneas como los viajeros se ven impactados por la falta de cobertura, lo que limita los desplazamientos, incluso cuando los aeropuertos operan con normalidad y los gobiernos hacen un esfuerzo importante por mantener las condiciones de seguridad.

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A pesar de los desafíos actuales, el WTTC asegura que el sector de viajes y turismo es uno de los más resilientes del mundo.

El impacto del gasto de los visitantes internacionales en todo Medio Oriente es significativo y promedia alrededor de 600 millones de dólares estadounidenses al día, pero la historia demuestra que el sector puede recuperarse rápidamente, sobre todo cuando los gobiernos apoyan a los viajeros mediante asistencia hotelera o repatriación.

“Nuestro análisis de crisis anteriores demuestra que los incidentes relacionados con la seguridad suelen registrar los tiempos de recuperación turística más rápidos, en algunos casos tan pronto como dos meses, cuando los gobiernos y la industria trabajan juntos para restablecer la confianza de los viajeros”, indicó Guevara, en un comunicado.

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