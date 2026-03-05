La tarde de este jueves 5 de marzo, Amazon Web Services (AWS), el proveedor de nube más grande del mundo sufrió una caída, aparentemente, global que provocó la interrupción de los servicios de varios consumidores.

Por el momento se desconoce si otros servicios de Amazon han sido afectados, pero de acuerdo con usuarios en redes sociales el sitio de compra es el principal afectado.

A través de DownDetector, se registraron problemas en Amazon Estados Unidos y Amazon México, 56% de los usuarios presentaron problemas con la página web, 34% con la aplicación y 10% tuvieron problemas al finalizar las compras.

En redes sociales, como X (Twitter), a partir de la 1 de la tarde se comenzaron a viralizar las quejas sobre el servicio.

Por su parte, Amazon no se ha pronunciado. Y de acuerdo con los reportes tampoco se ha resuelto el problema.

