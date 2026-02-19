Nueva York.- Walmart, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, anunció un beneficio neto de 22.270 millones de dólares en su ejercicio fiscal que termina en enero de 2026 -no sigue el calendario natural-, un 10.5% más interanual.

La compañía, vista como un termómetro del consumo en EU, obtuvo también una facturación total el curso pasado de 713 mil 163 millones de dólares, un aumento del 4.7% interanual.

Esto significa que, por primera vez, Amazon superó a Walmart como el mayor minorista en ingresos anuales, ya que la compañía tecnológica registró 716 mil 900 millones en ventas en su año fiscal más reciente.

No obstante, el canal financiero CNBC señala que ambas empresas no son una comparación exacta, ya que Amazon obtiene una parte considerable de sus ingresos de la computación en la nube y otros servicios tecnológicos.

En cuanto a sus datos trimestrales, relativos al período que culminó en diciembre, Walmart registró un beneficio neto de 4 mil 392 millones de dólares, una descenso del 19% con respecto al mismo trimestre de 2025.

Para el año fiscal en curso, Walmart prevé un aumento de las ventas netas de entre un 3.5% y un 4.5%.

"El ritmo de cambio en el comercio minorista se está acelerando. Es emocionante. Y nuestros resultados financieros demuestran que no solo estamos adoptando este cambio, sino que lo estamos liderando", destacó hoy en un comunicado John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart.

Las acciones de la compañía han subido alrededor de un 22% durante el último ejercicio y alrededor de un 14% en lo que va de año.

La mañana de este jueves, las acciones de Walmart bajaban más de un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

