El alcalde de Compostela, Nayarit, Gustavo Ayón, dio a conocer la estrategia de promoción turística “Compostela + Cerca de Ti”, una iniciativa orientada a impulsar el posicionamiento de Rincón de Guayabitos como uno de los destinos emergentes con mayor potencial en el occidente del país.
El edil explicó que la campaña busca reforzar la presencia del municipio en el mercado turístico, generar confianza entre visitantes y socios estratégicos, y capitalizar la proyección internacional que tendrá México con motivo del Mundial de Futbol 2026.
Detalló que la estrategia se sustenta en tres pilares fundamentales: su ubicación estratégica, la hospitalidad de su gente y la autenticidad del destino. El objetivo principal, subrayó, es consolidar a Compostela como un lugar accesible, seguro y con identidad propia, destacando su entorno natural, su gastronomía de mar y su riqueza histórica.
La presentación se realizó ante representantes de los sectores hotelero y restaurantero, así como prestadores de servicios turísticos, ante quienes el presidente municipal enfatizó la necesidad de trabajar en una estrategia integral que permita proyectar a Compostela tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
