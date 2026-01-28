Matamoros, Tamaulipas.- Un total de mil 300 trabajadores se mantienen en la incertidumbre luego de que la maquiladora Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, decidiera cerrar sus operaciones.

Lo anterior, luego de que la compañía First Band, grupo al que pertenece Tridonex, se declarara en bancarrota en septiembre del año pasado en Estados Unidos.

Enrique Salinas, secretario de Desarrollo Económico de Matamoros informó que el cierre de Tridonex se debe a la situación financiera del corporativo internacional que tiene su sede en Michigan, Estados Unidos.

“First Band Group ya había anunciado desde septiembre del 2025 que se acogía al capítulo 11 que quiere decir que está en suspensión de pagos y no es una quiebra definitiva, simplemente quiere decir que reorganizará sus finanzas para poder salir de los problemas financieros que tiene”, dijo el funcionario.

Lee también Habitantes de la Sierra de Guerrero retienen a militares para evitar destrucción de plantíos de amapola; exigen programas sociales y obras

Destacó que esta empresa cuenta con 25 empresas dedicadas a la fabricación de autopartes.

Hasta el momento, dijo, los directivos de Tridonex en Matamoros no han brindado información sobre el futuro de la empresa, y que esperan, se realice una reestructuración y pueda continuar laborando en la ciudad.

“En el caso de Tridonex no tenemos una respuesta a ciencia cierta por parte de la empresa, pero ojalá todo sea parte de una operación porque se hablaba que desde que entraron en reestructuración se iban a vender estas empresas y esperamos que un grupo fuerte capitalizado los compre y siga operando”.

Salinas expresó que los trabajadores deberán ser liquidados conforme a la ley y que por el momento, la empresa no ha anunciado un cierre definitivo.

Lee también FGR responsabiliza al “eslabón más débil” por descarrilamiento del Tren Interoceánico: Unión de Comunidades Indígenas de Zona Norte del Istmo

Trabajadores de maquila Matamoros se encuentran en incertidumbre (28/01/2026). Foto: Especial

Demandan

La abogada Susana Prieto anunció que se reunió con el secretario del Trabajo de Tamaulipas, Gerardo Illoldi con quien acordó que velará porque se cumplan con los derechos de los empleados.

Cabe destacar que Enrique Cerda, oficial de partes del Centro de Conciliación Laboral, se presentó en la empresa Tridonex para iniciar el llenado de solicitudes individuales de unos mil 200 trabajadores ante lo que parece una inminente quiebra de la empresa.

El funcionario destacó que el llenado de solicitudes es individual pero que la cita conciliatoria será conjunta con la empresa en aproximadamente cinco días después de que la empresa haya sido notificada.

Lee también Desaparece el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; crean Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

El alcalde José Alberto Granados estuvo en el parque industrial Finsa Oriente donde se ubica la empresa Tridonex para mostrar su apoyo a los trabajadores que se encuentran fuera de la maquiladora.

El presidente municipal llevó toldos para proteger a los trabajadores de las inclemencias del clima, alimento caliente y baños portátiles.

Dijo que los apoyos permanecerán mientras dure la contingencia y que esperan que esta situación se pueda resolver lo antes posible en beneficio de los trabajadores matamorenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ao/cr