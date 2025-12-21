Hermosillo, Sonora.- El académico de la Universidad de Sonora (Unison), Dr. Ricardo Ortega Arenas, cumplió este domingo su tercer día en huelga de hambre, en protesta por lo que considera un incumplimiento de derechos laborales por parte de la administración universitaria.

Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) responsabilizó directamente a las autoridades universitarias de cualquier afectación a la salud del catedrático y convocó a una concentración masiva de apoyo.

La movilización está programada para el lunes 22 de diciembre a las 10:00 horas, en la Explanada del Museo de la Universidad de Sonora, donde el gremio académico y organizaciones sociales manifestarán su respaldo al profesor de la Delegación de Física.

En un comunicado, el STAUS informó que mantiene acompañamiento total al Dr. Ortega Arenas, quien inició la huelga de hambre el pasado viernes 19 de diciembre, luego de que no encontrara respuesta por parte de la Administración Universitaria a demandas que califican como legítimas y legales.

Entre las principales exigencias se encuentran el pago de salario y retroactivo desde el inicio del semestre 2025-2, así como el reconocimiento del Nivel D, previamente asignado al académico por la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

El sindicato subrayó que estas demandas se sustentan en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) vigente.

El STAUS denunció que la administración universitaria incurre en incumplimiento contractual, al ignorar las cláusulas 56 y 82 del CCT, lo que impacta directamente en el salario y la categoría académica del docente, quien cuenta con 12 años de antigüedad en la institución y fue declarado apto en un concurso de evaluación curricular en su área de trabajo académico.

A través de una carta abierta dirigida a la rectora de la Unison, Dena María Camarena, el secretario general del STAUS,

Cuauhtémoc Nieblas, exigió una respuesta inmediata y favorable, al tiempo que recordó que la Rectoría es la representante legal de la universidad y, por tanto, responsable de garantizar el cumplimiento del CCT y de las consecuencias derivadas de su omisión.

“El reclamo del Dr. Ortega no es una petición arbitraria, sino el estricto cumplimiento de la ley laboral y del contrato colectivo”, enfatizó el sindicato, que reiteró su llamado a la comunidad universitaria, sindicatos hermanos, organizaciones sociales y a la sociedad sonorense a sumarse a la protesta en defensa de la legalidad y la dignidad académica.

La tarde de este domingo académicos bloquearon la confluencia vial más transitada de la capital del estado, ubicada en bulevar Luis Encinas y Rodríguez, donde se encuentra la máxima casa de estudios de Sonora.

