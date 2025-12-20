Hermosillo, Sonora.- El doctor Ricardo Ortega, catedrático con 12 años de antigüedad en la Universidad de Sonora (Unison), cumplió este fin de semana su segundo día de huelga de hambre frente a las oficinas de Rectoría, como protesta por la retención de salarios y la falta de asignación de nivel académico que asegura legalmente le corresponde.

El académico sostuvo que su protesta se mantiene dentro de la legalidad y responde a una exigencia de justicia laboral. “Lo que estoy haciendo es dentro de lo legal, es lo justo”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad sonorense para respaldar su demanda y exigir una respuesta institucional de fondo.

Ortega denunció no haber recibido, hasta el momento, una solución concreta por parte de las autoridades universitarias.

Aunque reportó encontrarse estable de salud, advirtió sobre lo que considera una estrategia de desinformación oficial en torno a su caso.

En ese sentido, desmintió categóricamente versiones institucionales que señalan que su calidad académica ya fue aprobada conforme al Estatuto del Personal Académico.

Catedrático de la Unison hace huelga de hambre por retención salarial y falta de reconocimiento académico. Foto: Especial.

“El problema no está resuelto y nunca lo ha estado”, sostuvo el profesor, quien acusó a la administración universitaria de simular el cumplimiento de la normatividad mientras mantiene prácticas que vulneran sus derechos laborales y académicos, al reducir su trayectoria profesional al grado de licenciatura.

Ante la falta de acuerdos, el catedrático reiteró que mantendrá de manera indefinida la huelga de hambre y el plantón, pese a los riesgos que ello implica, y convocó a la comunidad a contrastar la versión oficial con la información que ha difundido desde el sitio de la protesta, donde -dice-se documentan inconsistencias y omisiones de las autoridades.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) expresó su respaldo al docente y solicitó a la Rectoría atender el caso con prontitud para evitar una escalada del conflicto.

Postura institucional

En un comunicado, la Universidad de Sonora precisó que el doctor Ricardo Ortega Arenas, maestro de asignatura indeterminado del Departamento de Física, participó en la convocatoria CHER-FICEN-DM-016, sin resultar ganador, ya que las horas disponibles fueron asignadas a otros docentes declarados ganadores del concurso.

La institución explicó que, conforme a la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, la asignación de nivel tiene efectos retroactivos a partir de la fecha en que el profesor ocupa la plaza concursada.

En el caso del doctor Ortega, aunque fue dictaminado como maestro de asignatura nivel D, dicho dictamen no surte efecto inmediato al no habérsele otorgado las horas concursadas.

Asimismo, la Unison informó que al docente se le asignó un curso en el semestre 2025-2 en el área de Probabilidad y Estadística, pero fuera del concurso mencionado, por lo que según la universidad, ello no aplica la dictaminación de nivel D.

La administración añadió que el profesor puede registrar en cualquier momento una solicitud de promoción en el sistema institucional, la cual sería evaluada conforme a la normatividad vigente.

Por su parte, el abogado general de la Unison, Rafael Villaescusa, consideró que la huelga de hambre “no es el medio idóneo para resolver este conflicto” y exhortó al académico a acudir a los tribunales laborales en caso de considerar que existe una violación a sus derechos.

