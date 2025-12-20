Mérida, Yucatán.- La secretaria de Salud de Yucatán, Judith Ortega Canto, confirmó que el nuevo hospital “Agustín O’Horán” quedará listo y equipado hasta el mes de marzo.

La funcionaria estatal aseguró que será el último atraso que tendrá el nosocomio que se construye al sur de la capital yucateca.

Explicó que la obra está avanzada, pero lo que frena su apertura es la llegada de los equipos “de última generación” que se adquirieron para la atención de pacientes.

De inaugurarse el próximo año, como se dice, habrá tenido un atraso de 21 meses. La obra está a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El nuevo hospital tendrá una capacidad de 600 camas y 27 especialidades, entre las que destacan ginecoobstetricia, ortopedia, pediatría, neurología, medicina interna, angiología, urología y neumología.

Cuando inició su construcción durante la administración del gobernador panista Mauricio Vila Dosal se prometió concluirlo en junio de 2024.

La inversión federal es de cerca de 5 mil millones de pesos.

El actual hospital atiende a personas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como de Centroamérica.

Hasta que quede listo el nosocomio no se firmará el convenio que federalizará los servicios de salud a través del IMSS-Bienestar.

