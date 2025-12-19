Más Información

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Epstein; libera registros judiciales y fotografías

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Mérida, Yucatán.- Al menos una docena de yucatecos se quedaron con las ganas de asistir al , luego de que la aerolínea Mérida-CDMX.

A través de redes sociales, los yucatecos comenzaron a para el concierto Bad Bunny, luego de la frustración tras la cancelación del vuelo.

En el mostrador de la aerolínea, en el Aeropuerto Internacional de Mérida, los pasajeros fueron informados sobre la cancelación del vuelo debido a la presencia de neblina en Tijuana, provocando que la aeronave no pudiera partir hacia la capital yucateca y después dirigirse a la Ciudad de México.

Como respuesta, Volaris propuso un vuelo para partir, pero hasta mañana sábado 20 de diciembre, provocando que quienes acudirían al concierto de Bad Bunny programado para este viernes 19 de diciembre, no puedan acudir.

