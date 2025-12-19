Mérida, Yucatán.- Al menos una docena de yucatecos se quedaron con las ganas de asistir al concierto de Bad Bunny, luego de que la aerolínea Volaris canceló el vuelo Mérida-CDMX.

A través de redes sociales, los yucatecos comenzaron a vender sus boletos para el concierto Bad Bunny, luego de la frustración tras la cancelación del vuelo.

Lee también: Cae sujeto que mató a su pareja sentimental e hijastra en Casas Grandes, Chihuahua; también está acusado de violación agravada

En el mostrador de la aerolínea, en el Aeropuerto Internacional de Mérida, los pasajeros fueron informados sobre la cancelación del vuelo debido a la presencia de neblina en Tijuana, provocando que la aeronave no pudiera partir hacia la capital yucateca y después dirigirse a la Ciudad de México.

Como respuesta, Volaris propuso un vuelo para partir, pero hasta mañana sábado 20 de diciembre, provocando que quienes acudirían al concierto de Bad Bunny programado para este viernes 19 de diciembre, no puedan acudir.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr