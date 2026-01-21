El secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, destacó el papel determinante que desempeñan las mujeres hidalguenses en los procesos de transformación social, económica y política, al reconocerlas como protagonistas clave del cambio en la entidad.

Al acudir, en representación del gobernador Julio Menchaca Salazar, a la ceremonia de toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), capítulo Altiplano, el funcionario subrayó que la participación femenina no puede concebirse como un complemento, sino como un eje central en el desarrollo del estado y del país.

Durante su intervención, Henkel Escorza hizo un llamado a la presidenta fundadora del organismo, Adriana López Mariscal, así como a las integrantes de la asociación, para privilegiar el trabajo colectivo y el interés común por encima de aspiraciones individuales, con el objetivo de consolidar un empresariado femenino fuerte y articulado.

Asimismo, resaltó la importancia de ejercer un liderazgo firme y cercano, que permita fortalecer la colaboración entre las agremiadas y mantener una vinculación constante con las instituciones públicas, a fin de generar mejores oportunidades y condiciones para las mujeres empresarias.

Ante la presencia de la presidenta nacional de la AMMJE, Perla Edith Pacheco Cortés, y de las integrantes del organismo, el titular de Desarrollo Económico reiteró que el gobierno estatal mantendrá políticas y acciones orientadas a impulsar la participación activa de las mujeres en la economía local, bajo la conducción del gobernador Julio Menchaca Salazar.

“Las mujeres seguirán ganando espacios y demostrando su capacidad, talento y competitividad. Desde este gobierno, ninguna empresaria estará sola; su participación es indispensable para el crecimiento y la transformación de Hidalgo”, expresó.

Por su parte, Adriana López Mariscal refrendó su compromiso de encabezar un trabajo basado en la unidad, la visión y el compromiso, enfocado en fortalecer el desarrollo de las mujeres empresarias del Altiplano hidalguense.

