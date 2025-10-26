Más Información

Sorpresa en Argentina; gobierno de Milei se impone en las legislativas

Döring califica megafarmacia como elefante blanco; denuncia saqueo al erario

Crónica del Gran Premio de México; una fiesta casi completa, con un solo ausente

Mega Procesión de Catrinas en la CDMX 2025; sigue aquí el desfile minuto a minuto

Sheinbaum recorre Tren "El Insurgente"; entra en fase de pruebas y prevén servicio completo en enero de 2026

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

El Mercado Hecho en Nuevo León realizó su edición , conformada por emprendedoras, y registró una afluencia de 12 mil personas que acudieron a los stands y negocios.

El gobernador del estado, , junto a su esposa Mariana Rodríguez, recorrió durante los dos días del mercado que estuvo conformado por más de 120 emprendedoras que participaron en la edición.

De acuerdo con el gobierno estatal, ante la “buena respuesta de la edición”, en el segundo día la Secretaría de Economía de NL amplió el horario del mercado hasta las seis de la tarde.

La titular de Economía, Betsabé Rocha, agradeció a la ciudadanía por la respuesta y por el apoyo brindado a las mujeres emprendedoras que vendieron distintos productos como moda, joyería, hasta alimentos, bebidas y artesanías.

Destacó que cada alianza y cada empresa participante ayudó a que la gente apueste por el emprendimiento y reconoció el trabajo coordinado con el gobernador Samuel García.

Zyan Maldonado, quien participó con un negocio de impresiones láser personalizadas en vasos térmicos y llaveros, aseguró que en un día logró vender lo que en tres o cuatro meses. “Lo recomiendo muchísimo, te apoyan en todo, te dan capacitaciones en marketing, branding, finanzas”, resaltó.

El Mercado Hecho en Nuevo León realizó su primera edición “Mujeres que Inspiran”. Foto: Especial
