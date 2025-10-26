El Mercado Hecho en Nuevo León realizó su edición “Mujeres que Inspiran”, conformada por emprendedoras, y registró una afluencia de 12 mil personas que acudieron a los stands y negocios.

El gobernador del estado, Samuel García, junto a su esposa Mariana Rodríguez, recorrió durante los dos días del mercado que estuvo conformado por más de 120 emprendedoras que participaron en la edición.

De acuerdo con el gobierno estatal, ante la “buena respuesta de la edición”, en el segundo día la Secretaría de Economía de NL amplió el horario del mercado hasta las seis de la tarde.

Lee también “Ni a mi mamá le pido permiso”: Santa Fe Klan desafía a la Presidenta Municipal de Guanajuato

La titular de Economía, Betsabé Rocha, agradeció a la ciudadanía por la respuesta y por el apoyo brindado a las mujeres emprendedoras que vendieron distintos productos como moda, joyería, hasta alimentos, bebidas y artesanías.

Destacó que cada alianza y cada empresa participante ayudó a que la gente apueste por el emprendimiento y reconoció el trabajo coordinado con el gobernador Samuel García.

Zyan Maldonado, quien participó con un negocio de impresiones láser personalizadas en vasos térmicos y llaveros, aseguró que en un día logró vender lo que en tres o cuatro meses. “Lo recomiendo muchísimo, te apoyan en todo, te dan capacitaciones en marketing, branding, finanzas”, resaltó.

Lee también Aplicarán sanciones por predios baldíos en Mérida; autoridades buscan a propietarios

El Mercado Hecho en Nuevo León realizó su primera edición “Mujeres que Inspiran”. Foto: Especial

El Mercado Hecho en Nuevo León realizó su primera edición “Mujeres que Inspiran”. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em