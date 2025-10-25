Mérida, Yucatán. - La Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida iniciará un procedimiento administrativo para aplicar sanciones a dueños de predios baldíos sin uso en la ciudad.

La medida busca atender una situación que genera riesgos en colonias y comisarías.

En Mérida existen cerca de tres mil 500 predios baldíos, según datos de la directora de Gobernación, Carmen González Martín.

La dependencia trabaja en acciones para localizar a los propietarios y garantizar que cumplan con la normatividad.

Estos espacios permiten la presencia de personas que cometen delitos, según reportes ciudadanos que recibe la autoridad municipal.

Por ello, el Ayuntamiento interviene los puntos que representan un riesgo para la población.

El personal instala malla en los terrenos sin delimitación. También coloca una lona con aviso de predio intervenido.

El mensaje busca que los dueños acudan a la Dirección de Gobernación para revisar su caso y definir un proceso de regularización.

La funcionaria informó que la autoridad municipal ya intervino varios predios ubicados cerca de escuelas.

La dependencia considera estas zonas como prioridad, debido a la presencia constante de estudiantes y trabajadores.

En unos días, la Dirección de Gobernación dará a conocer el programa de sanciones.

Las multas se enfocarán en quienes no atienden los requerimientos y mantienen sus lotes en condiciones que generan problemas.

El Ayuntamiento invita a los propietarios de predios baldíos a acercarse a la autoridad.

El objetivo es encontrar soluciones que permitan avanzar en el orden urbano y reducir factores de riesgo en Mérida.

