Más Información

Edgar Daniel es reconocido como Policía del Año; "ese día perdí a un hermano de armas", así narra el momento que definió su carrera

Edgar Daniel es reconocido como Policía del Año; "ese día perdí a un hermano de armas", así narra el momento que definió su carrera

Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”

Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Romería decembrina comienza a instalarse a un costado de la Alameda Central; colocan puestos y juegos mecánicos

Romería decembrina comienza a instalarse a un costado de la Alameda Central; colocan puestos y juegos mecánicos

VIDEO: DK Metcalf, de los Steelers de Pittsburgh, golpea a aficionado de los Lions de Detroit

VIDEO: DK Metcalf, de los Steelers de Pittsburgh, golpea a aficionado de los Lions de Detroit

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dolores Hidalgo, Gto.- Cuatro hermanos fueron sentenciados a pasar más de 100 años en prisión cada uno al probarse su culpabilidad en el de un joven originario del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Un juzgado de enjuiciamiento notificó la condena de 110 años de cárcel a Agustín Jayro, Jaime Azmavet y Ángel, todos del mismo apellido, y de 115 años a su hermano René.

La Fiscalía General del Estado explicó que la sentencia fue dictada por el juzgador atendiendo a su grado de participación y a las circunstancias particulares de los delitos acreditados en el juicio.

Lee también

“Los sentenciados fueron hallados penalmente responsables por hechos ocurridos la noche del 16 de diciembre de 2022“. En esa fecha la víctima fue privada de la libertad.

La FGE explicó que el joven había informado a su familia que saldría a reunirse con una persona a quien conoció a través de las redes sociales.

La víctima dejó de responder llamadas y mensajes, lo que era inusual, pues siempre respondía a su familia. Su madre intentó localizarlo de manera reiterada sin obtener respuesta.

Lee también

La madrugada del día siguiente la madre de la víctima comenzó a recibir llamadas de individuos que le exigían una suma millonaria de dinero a cambio de la liberación de su hijo, luego le enviaron un video para ejercer presión psicológica.

La madre realizó dos pagos de rescate a los ; sin embargo, no liberaron a su hijo, quien diez meses después fue encontrado muerto. Sus restos se localizaron en las inmediaciones de la carretera Guanajuato–Juventino Rosas.

Una unidad especializada en , a través de sus investigaciones, logró establecer los números telefónicos que los criminales utilizaron para la negociación del rescate y acreditó que estaban directamente relacionados con los ahora sentenciados.

Lee también

En las indagatorias se probó que previo al secuestro, la víctima manifestó que se encontraría con uno de los imputados, lo que permitió fortalecer la acusación y demostrar su plena responsabilidad en los hechos.

En un comunicado, la FGE aseveró que con esa sentencia refrenda su compromiso con la procuración de justicia, el combate a los delitos de alto impacto y la atención integral a las víctimas, garantizando que quienes atenten contra la libertad y la vida de las personas enfrenten consecuencias legales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]