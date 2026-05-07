Pachuca.- Habitantes de las comunidades ribereñas a la presa Endhó, en la zona sur de Hidalgo, continúan atentos a que el próximo viernes comencen los trabajos de trituración del lirio acuático, luego de que este fue uno de los acuerdos alcanzados durante la protesta llevada a cabo el pasado miércoles en las obras del Tren México–Querétaro.

Los pobladores indicaron que autoridades federales se comprometieron a comenzar con las acciones para combatir la proliferación del mosco culex, el cual, aseguran, afecta de forma grave la salud de habitantes de dicha región hidalguense, porque las picaduras causan problemas en la piel y la vista.

Habitantes de al menos 21 comunidades de los municipios de Tepetitlán, Tezontepec de Aldama y Tula se han manifestado durante las últimas semanas para exigir acciones concretas ante la presencia masiva de dicho insecto, el cual señalan como un problema sanitario permanente, desde hace varios años, sin que se hayan realizado acciones contundentes.

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Bloqueo de obras del Tren México-Querétaro

El miércoles pasado, pobladores bloquearon temporalmente las obras del Tren México–Querétaro como medida de presión con el objetivo de ser escuchados. Tras el diálogo sostenido con autoridades, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) acordó empezar los trabajos de trituración del lirio acuático y este bloqueo fue levantado.

Pero los habitantes advirtieron que permanecerán vigilantes para verificar que los compromisos realmente se cumplan, pues consideran urgente atender la problemática ambiental y de salud pública que enfrenta la región.

Los inconformes comentaron que las nubes de moscos afectan tanto a personas como a animales de traspatio y compañía, además de generar condiciones insalubres en diferentes comunidades.

Hay animales que se han quedado ciegos por las picaduras. Los habitantes de Tula y comunidades cercanas advirtieron que en la temporada de calor la presencia del mosco se intensifica, lo que ha complicado las actividades cotidianas de las familias ribereñas.

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Exigieron que además de la trituración del lirio acuático se implementen jornadas de fumigación casa por casa y se entreguen mosquiteros y otros insumos que apoyen a prevenir las picaduras de estos insectos.

Ante la demanda, el gerente de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicano (Pemex), Raúl Ojeda Zubieta, informó que la empresa enviará maquinaria trituradora de gran capacidad para apoyar en el retiro del lirio acuático, donde anida el mosco y se da su reproducción masiva.

Asimismo, indicó que Pemex aportará un millón de litros de diésel con el fin de respaldar las labores que se desarrollarán en la zona. No obstante, pobladores dijeron que dichas acciones no deben considerarse un apoyo extraordinario, más bien parte de la responsabilidad institucional ante el deterioro ambiental que enfrenta la región desde hace años y de la que Petróleos Mexicanos es en gran parte responsable.

A pesar de que la zona ha sido señalada como área con severos problemas ambientales, habitantes afirmaron que la contaminación continúa agravándose debido a la descarga de aguas residuales y a la actividad industrial en la región, donde operan industrias como la refinería, la termoeléctrica y empresas cementeras.

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