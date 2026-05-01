Chilpancingo.- Autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) bloquearon las entradas del municipio de Ayutla, en la región de la Costa Chica, para denunciar que policías y soldados del Ejército se metieron a casas y robaron.

Alrededor de las 8 de la mañana, un grupo de autodefensas, acompañados por choferes del transporte público, bloquearon la carretera que conecta la región Centro con la Costa Chica.

Los autodefensas y los choferes bloquearon la carretera porque supuestamente a las 5 de la mañana policías junto con soldados del Ejército y la Guardia Nacional allanaron varias viviendas en la cabecera municipal de Ayutla.

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En los allanamientos, según denunciaron los autodefensas, los policías y soldados se robaron pertenencias y se llevaron tres vehículos.

Tras el allanamiento, los autodefensas se agruparon y bloquearon los dos accesos, el que va hacia el municipio de Florencio Villarreal, en la Costa Chica, y el que va hacia Juan R. Escudero, en la región Centro.

El bloqueo, según explicaron, fue para impedir el arribo de policías y soldados ya que se enteraron que volverían. | Foto: Especial.

El bloqueo, según explicaron, fue para impedir el arribo de policías y soldados ya que se enteraron que volverían a implementar una operación en el municipio de Ayutla.

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Los autodefensas demandaron al gobierno del estado y a la Federación que les devuelva las pertenencias que supuestamente robaron los policías y soldados, así como los vehículos que aseguraron.

Por la tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro), implementaron una operación en Ayutla.

“En una primera acción, se realizó la detención en flagrancia de Doroteo “N”, a quien se le aseguraron los siguientes indicios: 1 bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana. 1 arma corta calibre 9 mm, color negro. 1 cargador abastecido con 08 cartuchos útiles. 1 escopeta, color negro con café. 1 radio de comunicación. 1 mochila”, informó en un comunicado la fiscalía.

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Agregó que en una segunda acción, derivado de denuncias sobre la presencia de personas armadas presuntamente relacionadas con hechos de privación de la libertad y extorsión, “se implementó un operativo interinstitucional en la zona, logrando el aseguramiento de cinco vehículos: dos camionetas, dos tipo sedan y una motocicleta, en cuyo interior se localizaron diversos indicios, entre ellos: Equipo táctico (chalecos balísticos, fundas y aditamentos para armas). Cartuchos de distintos calibres y cargadores. Teléfonos celulares y objetos diversos. Bolsas con hierba seca con características de marihuana”.

La FGE informó que el detenido, los vehículos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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