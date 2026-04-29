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Dos hombres, señalados como probables responsables el asesinato del , Felipe Cervantes, fueron detenidos ayer, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Los presuntos autores materiales de este crimen fueron identificados como L. Á. M. R. y J. R. F. o J. M. G. M. y tras ser presentados ante el Juez de Control, los imputados fueron vinculados a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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El 12 de abril de 2026, el síndico de este municipio de la región Mixteca de Oaxaca, Felipe Cervantes, fue interceptado y asesinado con armas de fuego largas sobre la carretera local número 15, tramo Santiago Juxtlahuaca-Putla de Guerrero.

El funcionario municipal viajaba en su automóvil cuando fue emboscado en el tramo carretero que conecta a Santiago Naranjas con el Carrizal, de la agencia “El Diamante”, que es parte de la localidad de San Juan Copala, del municipio de Santiago Juxtlahuaca.

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afcl/LL

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