Dos hombres, señalados como probables responsables el asesinato del síndico municipal de Zaragoza Yucunicoco, Felipe Cervantes, fueron detenidos ayer, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Los presuntos autores materiales de este crimen fueron identificados como L. Á. M. R. y J. R. F. o J. M. G. M. y tras ser presentados ante el Juez de Control, los imputados fueron vinculados a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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El 12 de abril de 2026, el síndico de este municipio de la región Mixteca de Oaxaca, Felipe Cervantes, fue interceptado y asesinado con armas de fuego largas sobre la carretera local número 15, tramo Santiago Juxtlahuaca-Putla de Guerrero.

El funcionario municipal viajaba en su automóvil cuando fue emboscado en el tramo carretero que conecta a Santiago Naranjas con el Carrizal, de la agencia “El Diamante”, que es parte de la localidad de San Juan Copala, del municipio de Santiago Juxtlahuaca.

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