Culiacán. - Con el resiente asesinato del agente tercero de Tránsito Municipal de Culiacán, Edgar Saúl “N”, con 20 años de servicio, suman tres el número de elementos de esta corporación que han sido privados de la vida en forma violenta este año, entre ellos quien fuera su titular, Francisco “Z”.

En el reciente hecho que tuvo lugar sobre la autopista Benito Juárez, a la altura del fraccionamiento Barrancos, al sur poniente de la capital del estado, el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, quien conducía su vehículo particular, al salir del servicio fue atacado a balazos desde otra unidad en movimiento.

Con 20 años de servicio en la corporación como agente de tránsito y 45 años, Edgar Saul “N” falleció en el lugar del atentado, donde se estrelló contra el muro de contención al ser gravemente herido.

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Pese a que se activó la alerta de un ataque armado contra un elemento de seguridad, adscrito al área de vialidad, personal de la Policía Estatal Preventiva y el ejército desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables, sin ser localizados.

El pasado lunes 5 de enero, el director de Tránsito de Culiacán, Francisco Zazueta Lizárraga, fue atacado a balazos por hombres armados en la sindicatura de Aguaruto, al extremo poniente de la capital del estado. Gravemente herido fue trasladado a un hospital, en donde poco después fue declarado muerto.

Los datos que se conocieron, fue en el sentido que el jefe policiaco de tránsito, circulaba en una camioneta Tacoma de color blanco, por la avenida Adolfo López Mateos de dicha sindicatura, cuando varios hombres que viajaban en otra unidad, los cuales le dispararon en repetidas ocasiones.

El pasado 15 de abril, en el fraccionamiento Cedros en Culiacán, el jefe operativo del área de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, Jesús Felipe 43 años, con más de veinte años de servicio fue asesinado a balazos, en su día de descanso.

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