Morelia.— Con la caída en la recepción de remesas en el país —por octavo mes consecutivo durante 2025—, muchas familias michoacanas que tienen ese recurso como base de su economía, tanto en México como en Estados Unidos, pasan por un periodo de crisis e incertidumbre.

El Banco de México reveló en su más reciente informe que en octubre pasado los envíos de dinero de migrantes a sus familiares sumaron 5 mil 635 millones de dólares.

Ello significó una disminución de 1.7% si se compara con igual mes de 2024, cuando México captó 5 mil 723 millones de dólares.

Lee también Remesas, en caída libre, y se estrena impuesto de Trump

La empresa familiar surte a tiendas de conveniencia y cooperativas escolares, pues sus productos no son considerados comida chatarra. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL

En Michoacán, de enero a septiembre de 2025 se registró una baja en la recepción de remesas de 1.05%, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Ante este panorama, las familias empiezan a tomar medidas.

El sueño michoacano

Camelia Herrera Munguía encabeza la empresa familiar Papuchis, donde elaboran papas, palomitas, plátanos y chicharrones, entre otras frituras.

Su hermano Gerardo Herrera tiene 57 años de edad y desde hace 37 se fue como migrante a Estados Unidos. Actualmente trabaja para una compañía como instalador de equipos de aire acondicionado.

Ante la situación de incertidumbre que viven los latinos en la Unión Americana, Gerardo se inscribió en el programa Sueño michoacano, para entrar como inversionista del negocio de su hermana Camelia.

Lee también Remesas se desplomaron en noviembre; cayeron 5.7% por menores envíos de dinero desde EU

“Mi hermano —desde hace mucho tiempo— ya tenía la intención de invertir en México para respaldarse por alguna situación que se diera de deportación o, incluso, para su vejez, porque está a punto de jubilarse. Entonces, lo hizo también con esa intención y se dio la oportunidad de hacer la vinculación con la Secretaría del Migrante en Michoacán, y en ese programa se pudo integrar mi hermano”, cuenta.

Para Camelia, esa inyección de recursos les permitió comprar herramientas de trabajo y darle un giro a la producción de frituras.

“Coincidió que cuando nos dieron ese apoyo teníamos ya el proyecto hecho desde la pandemia [2020] (...) después concretamos el convenio con tiendas Oxxo, que nos dieron 100 tiendas para surtirles de nuestro producto. Invertimos ese dinero en herramientas de trabajo y lo que hacíamos en 10 días se redujo a tres días”, explica.

Lee también Regreso obligado de EU separa a familia migrante

Como resultado de los compromisos establecidos y cumplidos, el 9 de diciembre pasado ya les dieron la primera tienda de 300 más que les asignó la cadena.

Además, ya empezaron a surtir a otras tiendas de conveniencia.

Con la administración en manos de Camelia y la inversión de su hermano, el negocio ha logrado también posicionarse en las cooperativas de planteles escolares, pues sus productos están elaborados con ingredientes muy cuidados y no son considerados comida chatarra.

Lee también Plan Michoacán deja otros 16 detenidos con armas y vehículos; autoridades mantienen patrullajes en varios municipios

“Se trata de la papa natural y de la palomita. Por ejemplo, la papa natural lleva tres ingredientes: la papa, el aceite vegetal y se sazona con una sal orgánica certificada”, detalla Camelia.

Señala que su hermano ya tiene un patrimonio con que retirarse y vivir dignamente en caso de ser expulsado de Estados Unidos.

Con su experiencia, Camelia recomienda a los migrantes mexicanos emprender e invertir en un negocio familiar en México, ante el riesgo cada vez mayor de ser repatriados por el gobierno de la Unión Americana.

Lee también Aguacate mexiquense, con miras al Super Bowl; senadora busca que fruto producido en el Edomex se consuma en el Super Tazón

“El sueño americano nunca se va a acabar. Todavía hay mucha gente que piensa irse, pero (...) percibo que ya muchos migrantes se están convirtiendo en emprendedores e invierten en México”. Agrega que “ese eslogan de sueño michoacano sí es muy importante, porque yo lo que les digo es que de este lado también se sueña y los sueños también se hacen realidad”, recalca.

Las cifras

Antonio Soto Sánchez, titular de la Secretaría del Migrante estatal, estima que 4.5 millones de michoacanos viven en Estados Unidos.

Explica que, de acuerdo con el porcentaje de población, Chavinda es el municipio michoacano con mayor intensidad migratoria.

Expone que Michoacán abandonó hace cinco años el primer lugar como el estado mexicano con mayor número de migrantes, posición que hoy ocupa Jalisco.

Lee también Atacan a expolicía y administrador de una página de Facebook en Uruapan; resulta herido junto a un menor de edad

Con relación a la recepción de remesas, de enero a septiembre de 2025 Guanajuato se ubicó en primer sitio, con 4 mil 62.64 millones de dólares; seguido de Michoacán, con 3 mil 971.45 millones, y en tercer lugar está Jalisco, con 3 mil 814.33 millones. Eso indica que entre esos tres estados las remesas que recibe este país oscilan en 11 mil 848.42 millones de dólares, en esos tres trimestres del año pasado.

En el caso de Michoacán, de enero a septiembre de 2024 recibió remesas por 4 mil 162.68 millones de dólares, lo que implicó una baja de 191.23 millones de dólares o 1.05% menos en 2025.

Precisó que los migrantes “han trabajado menos horas en Estados Unidos por el miedo a redadas, a deportaciones que se tienen del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por su siglas en inglés) y otras policías federales que están a la cacería de migrantes”.

Lee también Caen nueve presuntos delincuentes como parte del Plan Michoacán; autoridades realizan patrullajes en huertas de aguacate

El funcionario señaló que a consecuencia de esto es que muchos migrantes han regresado al país. De enero a septiembre de 2025, la Secretaría de Gobernación federal tiene un registro de 112 mil 260 mexicanos repatriados, de los cuales 7 mil 26 son de Michoacán.

Un golpe fuerte

Maritere cumplió en diciembre ocho años de que regresó a su tierra, Benito Juárez, Michoacán, donde con la ayuda de uno de sus hermanos y de su hija montó un negocio de venta de ropa y otro de comida. La mujer, de 65 años, fue llevada a Estados Unidos por sus padres cuando tenía cuatro años. El matrimonio se fue cuando ella tenía un año y les fue bien como cocineros en un restaurante de Los Ángeles.

Maritere cuenta que a pesar de que sus padres, Juan de Dios y María Dulfa, no contaban con papeles de residencia en Estados Unidos y que cruzaban la frontera de manera ilegal, al menos dos veces al año regresaban a su pueblo de visita.

Con una estabilidad de tres años de trabajo en Estados Unidos, se llevaron a su hija, y Maritere empezó su vida de migrante.

Lee también Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Cuando cumplió 22 años, Maritere entró a una cadena de restaurantes de comida rápida, donde echó raíces y se retiró pensionada tras 40 años de trabajo.

Hace ocho años regresó a Michoacán y con apoyo de sus dos hermanos, quienes laboraban en el ramo de la construcción, y su hija Brenda puso su negocio de cocina y de venta de ropa.

“Hasta ahí todo estaba bien, pero hace dos años, luego de pasar las fiestas de diciembre aquí en Benito Juárez, uno de mis hermanos fue secuestrado al cruzar la frontera por Tijuana. Rodrigo fue encontrado muerto en el desierto. A los pocos días, mi hija también fue víctima de los coyotes”, relata.

Lee también Más de 30 sicarios participaron en ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: gobierno de Jalisco; fue agresión directa, reitera

Dice que los gastos por el traslado de su hermano a México y el pago a los coyotes para que liberaran a su hija, junto con la baja en las remesas, le han pegado mucho.

“Ya mi hermano Leonardo no puede mandar dinero ni venir a México, porque de los cinco días de la semana solamente trabaja dos y a veces tres; mi hija tiene que estar escondida para no ser detenida, hasta que arregle sus papeles, pues ya está muy avanzado el proceso”, dice.

“Apenas sacamos los gastos del negocio de comida, y el de ropa definitivamente lo cerramos. Esperemos que esto mejore”, expresa.