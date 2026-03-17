Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció hoy ajustes en su gabinete de gobierno, en las áreas de Salud, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y Comunicación Social.

El mandatario tamaulipeco designó a la doctora Adriana Marcela Hernández Campos como titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas; a Karl Heinz Becker Hernández como titular de Seduma Tamaulipas; y a Gerardo Algarín Hernández como titular de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado.

Los nuevos funcionarios sustituyen a Vicente Joel Hernández Navarro, Karina Lizeth Saldívar Lartigue y Francisco Cuéllar Cardona, respectivamente.

Gerardo Algarín Hernández, titular de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo de Tamaulipas (17/03/2026). Foto: Especial

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“El objetivo es claro, fortalecer el trabajo del gobierno para servir mejor a las y los tamaulipecos. Estamos en una etapa de consolidación que exige capacidad, compromiso, lealtad, coordinación y resultados. Por ello, tomamos decisiones firmes que nos permitan responder con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía”, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario subrayó que su administración mantiene una ruta clara basada en principios de honestidad, cercanía con la gente y responsabilidad en el ejercicio público, elementos que han permitido avanzar en la recuperación institucional del estado y en la generación de bienestar para las familias.

Reiteró que estos ajustes forman parte de un proceso permanente de evaluación y fortalecimiento del gabinete, con el propósito de garantizar que cada área del gobierno contribuya de manera efectiva a los objetivos del estado.

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“El compromiso de este gobierno es con la gente. Cada decisión que tomamos tiene como prioridad mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas, consolidar el desarrollo del estado y dar resultados que se vean, se sientan y se sostengan en el tiempo”, agregó.

Adriana Marcela Hernández Campos, nueva titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (17/03/2026). Foto: Especial

"He decido cerrar una etapa"

A través de su cuenta personal, Francisco Cuéllar Cardona subió un video en el cual señaló que, “en la vida hay ciclos que se cumplen y deben cerrarse con responsabilidad. Hoy, en lo personal y en lo profesional, he decidido cerrar una etapa. Les informo que presenté mi renuncia al gobernador américo Villareal Anaya al cargo de Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado”.

Mencionó que durante tres años y medio enfrentó retos, aprendizajes y momentos complejos, siempre con entrega plena y compromiso absoluto, “porque tuve como referente a un gobernador incansable, honesto y comprometido con la transformación del Estado. Enfrenté campañas negras que buscaron manchar mi nombre y el de mi familia. Nunca respondí porque en el servicio público se debe de actuar con prudencia y tolerancia y porque así es la naturaleza de la función pública”.

Y añadió: “Regreso a donde pertenezco, al periodismo. Vuelvo a ejercerlo con una madurez que me obliga a ser más ético, más responsable y más comprometido con la verdad y la objetividad”.

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