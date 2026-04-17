Pachuca.- Por un presunto caso de acoso escolar, un estudiante de la secundaria Elisa Acuña Rosetti, ubicada en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, se quitó la vida, por lo que autoridades investigan estos hechos. Además, este día se registró una fuerte movilización de cuerpos de seguridad, luego de que presuntamente apareciera una manta con amenazas al interior del plantel.

Los hechos se registraron el día de ayer, en que familiares del adolescente dieron a conocer el fallecimiento del joven de 15 años, identificado como Ángel N.

Algunos de sus conocidos informaron que aparentemente sufría de acoso escolar, lo que lo habría llevado a tomar esta decisión. Asimismo, este día apareció una manta con amenazas en contra de los profesores, a quienes acusan de ser omisos ante el bullying.

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Derivado de ello, padres de familia solicitaron a los directivos que este día se suspendieran las labores, a fin de evitar alguna confrontación, además de que existe temor sobre la situación que pudiera registrarse.

La aparición de esta amenaza fue denunciada ante las autoridades, por lo que el Ministerio Público acudió al lugar y se iniciaron las indagatorias correspondientes.

Apareció una manta con amenazas en contra de los profesores, a quienes acusan de ser omisos ante el bullying. | Foto: Especial.

Por su parte, el secretario de Educación, Natividad Castrejón, confirmó el deceso del estudiante y señaló que la Secretaría de Educación se mantiene atenta a este caso, tanto con los familiares como con directivos y autoridades.

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Aseveró que no hay evidencia de que el menor sufriera violencia escolar; sin embargo, será la Policía Investigadora la encargada de realizar las indagatorias y analizar todos los contextos en los que el menor se desenvolvía.

Reiteró que tampoco existe algún reporte de que el estudiante hubiera presentado problemas o que hubiera alertado a los docentes sobre alguna situación de riesgo.

Indicó que la escuela es un reflejo de la violencia que se vive en las familias y en la sociedad, y no propiamente el lugar donde esta se origina.

Finalmente, señaló que se trabaja en la generación de espacios de sana convivencia e incluso destacó que recientemente se llevó a cabo una reunión para armonizar el marco legal estatal con la normatividad de la Secretaría de Educación Pública en materia de convivencia escolar.

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JACL/cr