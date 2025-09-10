Después de una eliminación sorpresiva y el primer "Congelados" de la temporada, que dejó a los habitantes de "La casa de los famosos México" con las emociones a flor de piel", el reality vivió su séptima gala de nominación.

La noche de este miércoles, las nueve celebridades que aún quedan en la competencia sacaron sus mejores galas (y razones) para sentarse en el confesionario y, frente a la cámara, eligieron a los nuevos integrantes de la famosa "placa de nominados".

A pesar de que los cuartos día y noche, ya no existen, las alianzas que sus integrantes hicieron siguen intactas y se demostró cuando Galilea Montijo se enlazó con la casa para anunciar a quienes quedarán en riesgo de abandonar la competencia: Elaine Haro, Shiky, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Dalílah Polanco.

Ahora, el futuro de estos habitantes está en duda y será solo el público el que tome la decisión de salvar a sus favoritos.