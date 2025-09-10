Al parecer la experiencia de “La Casa de los Famosos México” no fue tan agradable para Arath de la Torre, quien estuvo el año pasado en la segunda edición. El actor reveló que no ha querido ver qué sucede con los habitantes de este reality en la actualidad, porque prefiere que sean ellos los que cuenten su historia, por eso no entra en debates y polémicas al respecto. También comparte que en su momento decidió cerrar sus redes sociales, porque recibió mucho hate por parte de aquellos que se apasionaron con este reality de Televisa y que, incluso, investigaron sus adeudos con Hacienda para darlos a conocer, cosa que no niega y reconoce que con lo ganado en LCDLF pudo ponerse al corriente, pero que al final logró tener un grupo de fans que hasta el día de hoy lo siguen apoyando en sus proyectos y con eso es lo que se quiere quedar de esta aventura.

Violeta Isfel puede hacer con Polly lo que quiera

Hay actores que interpretan o se apropian tan bien de sus personajes, que estos terminan rebasando al propio creador, y esto pasó con Violeta Isfel y el productor Alejandro Gou, quien le cedió a la actriz los derechos del personaje de Polly, que forma parte de la obra “Lagunilla mi barrio”, y que también llevó al programa “El príncipe del barrio”, para que ella pueda hacer uso de él en cualquier plataforma sin restricciones y además le genere ganancias económicas. Esto emocionó mucho a Violeta, porque ahora no tendrá que pedirle autorización a nadie para trabajar con Polly o hacerle alguna modificación, pero sobre todo es una herramienta de trabajo muy importante con la que puede montar shows y hasta hacer mercancía.

Fans le hacían el feo a Aaron Beas

Aaron Beas recuerda su paso por “Amor en custodia”, una de las telenovelas de mayor éxito de Azteca en 2005, como una experiencia increíble, aunque no exenta de complicaciones de las que hoy ya se ríe. Entre juegos de egos, celos del elenco y la presión de ganarse al público, el actor confiesa que al inicio no era del todo querido por los fans, quienes veían a su personaje como medio sangrón.

“Era de: ‘no, tú no eres Pacheco (Ándres Palacios)’, pero luego ya me quería la gente”, comparte entre risas, recordando cómo poco a poco logró ganarse el cariño del público y recibir además regalos, vestuario extra y mejores pagos.

