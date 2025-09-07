Daniela Alatorre, directora del Imcine, asegura que la nueva Ley de Cine está “planchada” para aprobarse pronto. La funcionaria ha sostenido reuniones con diversos sectores para ajustar detalles, sobre todo el punto que lleva años atorado: cómo obligar a las cadenas comerciales a exhibir cine mexicano sin reventar la taquilla. La promesa recuerda a la administración pasada, cuando Alejandra Frausto, ex secretaria de Cultura de México, se comprometió a lo mismo y nunca llegó. En el gremio ya se escucha con ironía: “Cada sexenio su ley de cine… y cada sexenio su desencanto”.

El Festival de Cine de Los Cabos se ahoga en un mar de dudas

La renuncia de las directoras del Festival Internacional de Cine de Los Cabos dejó en el aire la edición 2025. La cuenta oficial en Instagram, con 12 años de historia, está vacía y el único rastro es un comunicado escueto. La incertidumbre recuerda al 2023, cuando el certamen tampoco se celebró por falta de recursos. Colaboradores revelan que la salida fue anunciada semanas antes del aviso oficial: los números no daban y el apoyo gubernamental brilló por su ausencia. Hoy, el festival que se jactaba de ser “el más joven y arriesgado de México” flota entre la nostalgia y la desaparición.

Maru Garzón Polanco, exdirectora artística del Festival de Cine de Los Cabos. Foto: Vía Página oficial Festival de San Sebastián 2023.

De la alfombra roja a la casa: el lomito que brilla en Morelia

El cartel del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025 tiene un protagonista inesperado: un perrito rescatado. Cácaro es el nombre del lomito que Daniela Michel, directora del certamen, levantó de la alfombra roja en 2024. Tras revisiones médicas y varias funciones en busca de adoptante, el cineasta Alfonso Pineda lo llevó a su casa, donde hoy vive feliz. Convertido en símbolo del festival, Cácaro ahora encarna lo que muchos quieren del cine: historias que encuentran hogar. ¿Se dará una aparición sorpresa en esta edición? Quizás.

El perrito Cácaro se ganó la atención de las cámaras. Fotos: FB Festival Internacional de Cine de Morelia.

