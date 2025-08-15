“Olmo”, cinta co producida por la compañía de la estrella hollywoodense Brad Pitt; “Juana”, la ópera prima como director del histrión Daniel Giménez Cacho; “En el camino”, cinta que estará en Venecia y “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”, ganadora en Berlín, competirán en la sección oficial mexicana del Festival Internacional de Cine de Morelia, a realizarse en octubre próximo.

“Olmo”, dirigida por Fernando Eimbcke (“Temporada de patos”), cuenta con el apoyo de Plan B Entertainment, de la que es socio Pitt, y que recientemente trazó una nueva ruta en su plan de negocios, buscando financiar películas de bajo presupuesto de la mano del estudio independiente europeo Mediawan.

“Juana”, en tanto, sigue a una periodista que se ve inmersa en una red de corrupción y machismo, mientras que “En el camino”, de David Pablos, aborda lo que ocurre en la vida de los traileros. “El diablo fuma… “, fue de las cintas nacionales que dieron la cara en la pasada Berlinale, considerado uno de los festivales más importantes del orbe.

Un total de 101 producciones, entre largo y cortometrajes, conforman la selección oficial del FICM (por sus siglas) repartida entre Largo y Corto Mexicano, Documental y Sección Michoacana.

La edición 23 del certamen se realizará del 9 al 19 de octubre, teniendo por vez primera 11 días de duración, uno más que el promedio en su historia, a excepción de la edición 2020 cuando por cuestiones pandémicas se redujo a la mitad.

En la sección Documental han sido elegidas 14 producciones entre ellas “Llamarse Olimpia”, de India Cato, ganador en la recién edición del Festival de Cine en Guadalajara; “Niños Héroes”, de Emilio Maillé; “Los sueños que compartimos”, de Valentina Leduc Navarro; “Vidas en la orilla”, de Lucía Gajá y “Ävila, el jardín de la memoria”, de Rodrigo Ímaz.

Lista completa de nominados en el FICM 2025

LARGOMETRAJE MEXICANO

Adiós, amor | Indra Villaseñor Amador

Los amantes se despiden con la mirada | Rigoberto Perezcano

Ángeles | Paula Markovitch

En el camino | David Pablos

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) | Ernesto Martínez Bucio

El guardián | Nuria Ibáñez

Juana | Daniel Giménez Cacho

La reserva | Pablo Pérez Lombardini

Si no ardemos, cómo iluminar la noche | Kim Torres

Olmo | Fernando Eimbcke

Vainilla | Mayra Hermosillo

DOCUMENTAL MEXICANO

Àvia, el jardín de la memoria | Rodrigo Ímaz

Backside | Raúl O. Paz-Pastrana

Binnizá, los seres de las nubes | Juan Carlos Rulfo

Boca Vieja | Yovegami Ascona Mora

Brigada 2045 | Olivia Luengas

Hasta un momento más tarde (Chú siné paché Ba) | Pablo Tamez Sierra

Llamarse Olimpia | Indira Cato

Los que dicen ¡No! | Ángel Froilán Flores Martínez

Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti | José de Jesús Gutiérrez García, Carlos San Juan

Niñxs | Kani Lapuerta

Niños Héroes | Emilio Maillé

Papá Melissa | Sophia Stieglitz

Los sueños que compartimos | Valentina Leduc Navarro

Vidas en la orilla | Lucía Gajá

CORTOMETRAJE MEXICANO

Animación

Cama baldía | Dani Herrera

Como si la tierra se las hubiera tragado | Natalia León

Criatura | Nitya Ramlogan López

De ayer a luego | Diego Solano Flores

Desdoblándome | Natalia Pájaro

El tono del mar | Mica Bolaños Meade

Hasta pronto | Jennifer Skarbnik López

La carretera de los perros | Carlos Rueda

Melodía feral | Juan Paulín

Shapes of Us | Aranza Bergés Navarrete, Emilio Terrazas Rocha

Te prometo violencia | Juan María León

Teatro secreto | Diego Martínez Gutierréz

Toby | Inés Haro Carmona

Un paseo para Emilio | Miguel Anaya Borja

Una parvada de estruendo | Mariana Mendivil

Wing Shop | Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos, Sascha Schmit

Documental

Cremita de coco | Martha Uc

En algún lugar dentro de mí | Andoeni Padilla

Hasta que Dios se acuerde de nosotros | Víctor Cartas Valdivia, Jesus André González Arias, Isabella Belén Hernández Sánchez

Ilhuícatl Nextli (Lo que el cielo sueña) | José Ángel Tomasis Briseño

La mar | Jean Chapiro Uziel

Mujer de barro | Concepción Vásquez

Naiki Weeria. Ka gotti ba´a betuk luula (Capítulo 4. Por debajo del agua) | Zyanya López Arámburo

La piel de nuestra memoria | Edmundo U. Galicia Aguirre

Senderos | Fernanda Labastida

Sol de agua | Mariana Dianela Torres

El sueño de Kamal | Miguel J. Crespo

Tei Mɨayema | Antonio Vega Flores

Venero | Tania Ximena Ruiz

Las voces del despeñadero | Irving Serrano, Victor Rejón

Ficción

40+ | Yolanda Cruz

Al borde del volcán | Jorge Granados Ross

Amare | Balam Toscano

Año de casados | Pablo Camargo López

Camelia | Anabel Caso

Cartografía | Marinthia Gutiérrez Velazco

Casa chica | Lau Charles

Cráter | Valentina Cabado Parcero

Domingo familiar | Gerardo Del Razo

El fin de los tiempos | Diego Guareño Genesta

El sarape | María Fernanda Prieto

Era más grande la tierra | Carlos A. Pineda

Gasolina | Víctor Duarte

Intervalo | Roberto Fiesco

La cascada | Pablo Delgado

La era de las plantas con flor | Magaly Ugarte de Pablo

La infalible (y otros éxitos) | Daniel Carrera Pasternac

La miel inmaculada | Mauricio Calderón Rico

Mácula | Nirvana Alfonso

Malos tiempos | Carina Mira

Matagatos | Isabel Vaca, Arturo Mendicuti

Mon amour | Alfonso Pineda Ulloa

Oc ni temiki (Sigo soñando) | Misael Alva

Paloma | Raul Martinez Liera

Persona a persona | Ricardo V. Schott

Sábana blanca | Juan Daniel González Trujillo

Techiq | Missael Sánchez Arce

Tiempo de híbridos o Twenty-Six New Gasoline Stations in Mexico | Jorge Eduardo Franco Castillo

Toque reglamentario | Ana Cecilia Sandoval

Traigan de vuelta al tigre | Daniela Schneider

Una torreta en llamas | Humberto Flores Jáuregui

SECCIÓN MICHOACANA

Cortometraje

5 pasos (para una despedida) | Julio César Rubio

Aki | David Buitrón Fernández

Aún somos lo que dijimos | Andrés Alonso Ayala

Las aves de Prometeo | Omar Guadalupe Martínez Adame

Cabeza de pez | Ximena Rodríguez

Chico no llora | Miguel Valdés

Corolario | Luz Barragán

Mo patiaj | Raúl Máximo Cortés

Si yo fuese fuego | Bruno Aroesty Garnica

Sin soltarte, dejarte ir | Ángel Olivares

Tiempos de lluvia | Rocío Ortiz Aguilar

Ventura 429 | Paula Ollivier Ortiz

Ya no sé si vivo en un recuerdo | César Flores Correa

Largometraje

Apenas primavera | Rafael Martínez-García

Entre sones, abajeños y oberturas | Ingrid Franco

