“Olmo”, cinta co producida por la compañía de la estrella hollywoodense Brad Pitt; “Juana”, la ópera prima como director del histrión Daniel Giménez Cacho; “En el camino”, cinta que estará en Venecia y “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”, ganadora en Berlín, competirán en la sección oficial mexicana del Festival Internacional de Cine de Morelia, a realizarse en octubre próximo.
“Olmo”, dirigida por Fernando Eimbcke (“Temporada de patos”), cuenta con el apoyo de Plan B Entertainment, de la que es socio Pitt, y que recientemente trazó una nueva ruta en su plan de negocios, buscando financiar películas de bajo presupuesto de la mano del estudio independiente europeo Mediawan.
“Juana”, en tanto, sigue a una periodista que se ve inmersa en una red de corrupción y machismo, mientras que “En el camino”, de David Pablos, aborda lo que ocurre en la vida de los traileros. “El diablo fuma… “, fue de las cintas nacionales que dieron la cara en la pasada Berlinale, considerado uno de los festivales más importantes del orbe.
Un total de 101 producciones, entre largo y cortometrajes, conforman la selección oficial del FICM (por sus siglas) repartida entre Largo y Corto Mexicano, Documental y Sección Michoacana.
La edición 23 del certamen se realizará del 9 al 19 de octubre, teniendo por vez primera 11 días de duración, uno más que el promedio en su historia, a excepción de la edición 2020 cuando por cuestiones pandémicas se redujo a la mitad.
En la sección Documental han sido elegidas 14 producciones entre ellas “Llamarse Olimpia”, de India Cato, ganador en la recién edición del Festival de Cine en Guadalajara; “Niños Héroes”, de Emilio Maillé; “Los sueños que compartimos”, de Valentina Leduc Navarro; “Vidas en la orilla”, de Lucía Gajá y “Ävila, el jardín de la memoria”, de Rodrigo Ímaz.
Lista completa de nominados en el FICM 2025
LARGOMETRAJE MEXICANO
Adiós, amor | Indra Villaseñor Amador
Los amantes se despiden con la mirada | Rigoberto Perezcano
Ángeles | Paula Markovitch
En el camino | David Pablos
El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) | Ernesto Martínez Bucio
El guardián | Nuria Ibáñez
Juana | Daniel Giménez Cacho
La reserva | Pablo Pérez Lombardini
Si no ardemos, cómo iluminar la noche | Kim Torres
Olmo | Fernando Eimbcke
Vainilla | Mayra Hermosillo
DOCUMENTAL MEXICANO
Àvia, el jardín de la memoria | Rodrigo Ímaz
Backside | Raúl O. Paz-Pastrana
Binnizá, los seres de las nubes | Juan Carlos Rulfo
Boca Vieja | Yovegami Ascona Mora
Brigada 2045 | Olivia Luengas
Hasta un momento más tarde (Chú siné paché Ba) | Pablo Tamez Sierra
Llamarse Olimpia | Indira Cato
Los que dicen ¡No! | Ángel Froilán Flores Martínez
Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti | José de Jesús Gutiérrez García, Carlos San Juan
Niñxs | Kani Lapuerta
Niños Héroes | Emilio Maillé
Papá Melissa | Sophia Stieglitz
Los sueños que compartimos | Valentina Leduc Navarro
Vidas en la orilla | Lucía Gajá
CORTOMETRAJE MEXICANO
Animación
Cama baldía | Dani Herrera
Como si la tierra se las hubiera tragado | Natalia León
Criatura | Nitya Ramlogan López
De ayer a luego | Diego Solano Flores
Desdoblándome | Natalia Pájaro
El tono del mar | Mica Bolaños Meade
Hasta pronto | Jennifer Skarbnik López
La carretera de los perros | Carlos Rueda
Melodía feral | Juan Paulín
Shapes of Us | Aranza Bergés Navarrete, Emilio Terrazas Rocha
Te prometo violencia | Juan María León
Teatro secreto | Diego Martínez Gutierréz
Toby | Inés Haro Carmona
Un paseo para Emilio | Miguel Anaya Borja
Una parvada de estruendo | Mariana Mendivil
Wing Shop | Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos, Sascha Schmit
Documental
Cremita de coco | Martha Uc
En algún lugar dentro de mí | Andoeni Padilla
Hasta que Dios se acuerde de nosotros | Víctor Cartas Valdivia, Jesus André González Arias, Isabella Belén Hernández Sánchez
Ilhuícatl Nextli (Lo que el cielo sueña) | José Ángel Tomasis Briseño
La mar | Jean Chapiro Uziel
Mujer de barro | Concepción Vásquez
Naiki Weeria. Ka gotti ba´a betuk luula (Capítulo 4. Por debajo del agua) | Zyanya López Arámburo
La piel de nuestra memoria | Edmundo U. Galicia Aguirre
Senderos | Fernanda Labastida
Sol de agua | Mariana Dianela Torres
El sueño de Kamal | Miguel J. Crespo
Tei Mɨayema | Antonio Vega Flores
Venero | Tania Ximena Ruiz
Las voces del despeñadero | Irving Serrano, Victor Rejón
Ficción
40+ | Yolanda Cruz
Al borde del volcán | Jorge Granados Ross
Amare | Balam Toscano
Año de casados | Pablo Camargo López
Camelia | Anabel Caso
Cartografía | Marinthia Gutiérrez Velazco
Casa chica | Lau Charles
Cráter | Valentina Cabado Parcero
Domingo familiar | Gerardo Del Razo
El fin de los tiempos | Diego Guareño Genesta
El sarape | María Fernanda Prieto
Era más grande la tierra | Carlos A. Pineda
Gasolina | Víctor Duarte
Intervalo | Roberto Fiesco
La cascada | Pablo Delgado
La era de las plantas con flor | Magaly Ugarte de Pablo
La infalible (y otros éxitos) | Daniel Carrera Pasternac
La miel inmaculada | Mauricio Calderón Rico
Mácula | Nirvana Alfonso
Malos tiempos | Carina Mira
Matagatos | Isabel Vaca, Arturo Mendicuti
Mon amour | Alfonso Pineda Ulloa
Oc ni temiki (Sigo soñando) | Misael Alva
Paloma | Raul Martinez Liera
Persona a persona | Ricardo V. Schott
Sábana blanca | Juan Daniel González Trujillo
Techiq | Missael Sánchez Arce
Tiempo de híbridos o Twenty-Six New Gasoline Stations in Mexico | Jorge Eduardo Franco Castillo
Toque reglamentario | Ana Cecilia Sandoval
Traigan de vuelta al tigre | Daniela Schneider
Una torreta en llamas | Humberto Flores Jáuregui
SECCIÓN MICHOACANA
Cortometraje
5 pasos (para una despedida) | Julio César Rubio
Aki | David Buitrón Fernández
Aún somos lo que dijimos | Andrés Alonso Ayala
Las aves de Prometeo | Omar Guadalupe Martínez Adame
Cabeza de pez | Ximena Rodríguez
Chico no llora | Miguel Valdés
Corolario | Luz Barragán
Mo patiaj | Raúl Máximo Cortés
Si yo fuese fuego | Bruno Aroesty Garnica
Sin soltarte, dejarte ir | Ángel Olivares
Tiempos de lluvia | Rocío Ortiz Aguilar
Ventura 429 | Paula Ollivier Ortiz
Ya no sé si vivo en un recuerdo | César Flores Correa
Largometraje
Apenas primavera | Rafael Martínez-García
Entre sones, abajeños y oberturas | Ingrid Franco
