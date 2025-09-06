Más Información

A pesar de que la serie biográfica se estrenó en julio, los comentarios previos desobre la familia de su difunto esposo, , vuelven a llamar la atención.

Durante el estreno del proyecto creado por Roberto Fernández, los seguidores se sorprendieron al ver reflejado en la serie el romance entre Meza y Bolaños, quienes eran compañeros de elenco en "El Chavo del 8".

Este enamoramiento ocurrió mientras él aún estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos, lo que provocó duras críticas hacia Meza.

Los comentarios negativos se intensificaron luego de que reapareciera una vieja entrevista que Meza concedió al programa chileno Pasiones, en la que se refirió a los hijos de Bolaños como “defectos”:

“Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”, dijo en 2004.

Solo fue una broma...

Semanas atrás, Meza había aclarado en redes sociales que sus palabras fueron sacadas de contexto y que, en realidad, veía a Roberto como un hombre perfecto. Explicó que al mencionar a sus hijos como “defectos”, respondía probablemente a la pregunta de la entrevista sobre por qué se había resistido a salir con él desde que le mostró sus intenciones amorosas.

Sin embargo, ahora señala que la referencia a Graciela y sus hijos era en tono de broma.

En un reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto de Ciudad de México, Meza reforzó esa postura con humor:“¡Ah no, pues hasta hay una canción que dice ‘eres el hombre perfecto, solo tienes un error: ser casado’. Esas cosas se dicen de broma, hombre”, comentó sonriente.

Y sugirió que la reacción que hubo por la entrevista no le preocupó tanto debido a que: “así son las redes sociales”.

Sobre los haters

Respecto a las críticas recibidas de forma general, señaló que no le afectaron:“La gente que vive a través de las redes es gente que no tiene vida, gente muy vacía que tiene que vivir a través de la vida de los demás”, explicó.

Meza también expresó su preocupación por la imagen de Bolaños:“Lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Así se vio. Yo puedo contestar, pero un muerto no (puede hacerlo)”, concluyó.

