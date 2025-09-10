Risas, emociones encontradas, lágrimas y hasta sorpresas, son las cosas que vivieron el día de hoy los nueve habitantes de La Casa de los Famosos, que al fin tienen ya líder de la semana, nuevo nombre del cuarto y una visita inesperada, que subió el ánimo de todos.

La noche comenzó con una charla entre los anfitriones de la gala, Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes les dijeron a Dalilah Polanco, Mar Contreras, Elaine Haro, Shiky, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito y José Luis Rodríguez "El Guana"; que el público había decidido por medio de votos el nuevo nombre del cuarto que habitan todos, y ahora se llama Eclipse, una elección que les agradó a todos y Aldo fue el encargado de poner en la puerta el letrero con el nombre de la habitación.

Pero cuando dieron su opinión de este cambio, Alexis Ayala declaró que pronto el Cuarto Eclipse volverá a ser día, porque está seguro que pronto saldrán los tres habitantes que quedan de Día, Dalilah, Shiky y Guana. Pese a este comentario, el conductor y actor español declaró que los recibieron con cordialidad, que les han hecho saber que es su cuarto, pero que debe ser una zona neutral.

Lee también: Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Al preguntarle a Guana qué pensó en el momento que le dijeron que debía cerrar un cuarto, el actor explicó que había entendido que los habitantes de la habitación que se clausurara se quedarían a dormir afuera, de inmediato pensó en Dalilah, que por sus lesiones no podía quedarse en la alfombra y en ese momento dijo, adiós Noche.

Acto seguido salieron al jardín donde ya les esperaban los módulos para el reto del líder, es decir, los caballos que habían usado ya para sacar a los retadores, y unos cubos para armar un rompecabezas. Después de una falla técnica que estaba afectando el puntaje de Aldo en los caballos, reanudaron el reto y quien terminó con los desafíos antes que todos fue Guana.

Como nuevo líder de la semana, además de no ser nominado, le dieron la oportunidad de elegir a quién lo acompañaría en la suite, y como Dalilah no puede subir escaleras decidió que fuera Shiky.

Lee también: Arath de la Torre prefiere no hacer ruido con “La Casa de los Famosos”

Un momento muy divertido fue cuando les proyectaron sus micro dramas, los cuales fueron realizados desde cero en la mañana. El primero fue "me fui gata y volví perra", en el cual Dalilah, Aldo, Abelito, Shiky y Guana hicieron un melodrama muy al estilo Secreto en la montaña. Después siguió "Me casé por venganza pero me enamoré", en el cual Elaine y Mar fueron las villanas que impidieron el amor entre Alexis y Aarón.

La noche siguió con el cine, pero una sorpresa le esperaba a Aarón, porque mientras todos estaban en la sala de proyecciones, Nancy, su mamá, entraba por el jardín de la casa. La película se llamó "una caricia al corazón", donde el influencer compartió parte de su historia familiar, como el hecho de que su madre lo tuvo a los 21 años, pero aún siendo muy joven lo sacó adelante, y es por eso que la quiere hacer sentir orgullosa.

Pero el sonido de "congelados" comenzó a sonar y nadie se pudo mover ya, la mamá de Aarón se acercó hasta su hijo y le dijo lo orgullosa que se sentía de él, que era un hijo maravilloso, que lo estaba haciendo bien y que siempre ha sido su fan; lo llenó de besos y le agradeció a todos, para después despedirse con un "te amo".

Lee también: Elaine Haro se convierte en la retadora de "El Guana" por la salvación en "La casa de los famosos México"

En cuanto salió del lugar y se dirigió a la puerta del jardín, La Jefa los descongeló y al fin todos pudieron abrazar a Aarón que ya estaba llorando. Unos veinte minutos después Aarón fue llamado por La Jefa al confesionario, donde ahora sí se desbordó en emoción y entre lágrimas expresó lo feliz que se sentía por haber visto a su mamá, a quien le agradeció por todo lo que hizo por él y su hermano, y en cuanto se vean afuera le dará un gran abrazo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm