La Casa de los Famosos 3: sexta gala de eliminación deja ola de memes; usuarios reaccionan a la salida de Facundo

La sexta gala de eliminación se llevó a cabo el pasado domingo 7 de septiembre, en La Casa de los Famosos 2025 y ha sido el Cuarto Día, el que otra vez ha se ha quedado con una nueva cama vacía.

Luego de que esta semana "la jefa" implementara una nueva forma de votar, que sorprendió a los integrantes, el plan maestro del Cuarto Día para meter a todos los habitantes a la placa de nominados falló.

Tras la salvación, ganada por Elaine el pasado viernes, Abelito fue quien se salvó en esta ocasión de la noche de eliminación, dejando a Dalílah Polanco, Aarón Mercury, Shiky y Facundo en riesgo.

Finalmente, fue Facundo quien se despidió de la casa más famosa de México, abandonando las instalaciones anoche.

Los mejores memes de la sexta noche de eliminación en La Casa de Los Famosos 3

La sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025 ha dejado una ola de memes.

Usuarios han usado las redes sociales para expresar todo tipo de reacciones; desde lamentar la salida de Facundo, hasta expresar su desagrado a otros participantes.

Aarón pudo haber sacado a Facundo de un reality pitero pero él JAMÁS tendrá el impacto que tuvo Facundo, marcó un antes y después en la tv y pavimentó el camino para todos los youtubers mexicanos, Aarón siempre será un tiktoker #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/HB0STMimm3 — 👁️ (@closerbyrms) September 8, 2025

Muchos usuarios lamentaron la salida de Facundo de la casa y expresaron que ahora habrá un "vacío" y "menos contenido".

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Otros decidieron retomar el tema desde el punto de vista del regreso de Aarón Mercury.

Las reacciones estuvieron muy polarizadas, siendo el momento de la rueda de eliminación el centro de atención de la noche, a la que ingresaron Facundo y Aarón.

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

El momento de confrontación entre Facundo y Aarón antes de la gala también dejó mucho de qué hablar entre los usuarios, quienes celebraron la manera en la que Facundo respondió.

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Otros usuarios celebraron que la estrategia propuesta por Guana falló y culminó la semana con la eliminación de Facundo.

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Asimismo, algunos internautas se burlaron de las reacciones del Cuarto Día tras la salida de otro de sus miembros.

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Por último, muchos usuarios no dejaron pasar la oportunidad para expresar su opinión sobre la supuesta manipulación que ejerce Alexis con todo el Cuarto Noche.

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

