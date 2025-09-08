Más Información

⁠Día internacional del periodista 2025: ¿por qué se celebra hoy 8 de septiembre?; esto se sabe

Emma Coronel presume fotos inéditas de sus gemelas, hijas de "El Chapo" Guzmán; lanza curioso mensaje en Instagram

La Casa de los Famosos 3: sexta gala de eliminación deja ola de memes; usuarios reaccionan a la salida de Facundo

Snoopy llega a la Condesa; así es la nueva cafetería con temática de la caricatura que causó furor en CDMX

Así se vio el Eclipse Lunar 2025; usuarios comparten sus mejores imágenes de la Luna de sangre

La sexta gala de eliminación se llevó a cabo el pasado domingo 7 de septiembre, en y ha sido el Cuarto Día, el que otra vez ha se ha quedado con una nueva cama vacía.

Luego de que esta semana "la jefa" implementara una nueva forma de votar, que sorprendió a los integrantes, el plan maestro del Cuarto Día para meter a todos los habitantes a la placa de nominados falló.

Tras la salvación, ganada por Elaine el pasado viernes, Abelito fue quien se salvó en esta ocasión de la noche de eliminación, dejando a Dalílah Polanco, Aarón Mercury, Shiky y Facundo en riesgo.

Finalmente, fue Facundo quien se despidió de la casa más famosa de México, abandonando las instalaciones anoche.

Los mejores memes de la sexta noche de eliminación en La Casa de Los Famosos 3

La sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025 ha dejado una ola de memes.

Usuarios han usado las redes sociales para expresar todo tipo de reacciones; desde lamentar la salida de Facundo, hasta expresar su desagrado a otros participantes.

Muchos usuarios lamentaron la salida de Facundo de la casa y expresaron que ahora habrá un "vacío" y "menos contenido".

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X
Otros decidieron retomar el tema desde el punto de vista del regreso de Aarón Mercury.

Las reacciones estuvieron muy polarizadas, siendo el momento de la rueda de eliminación el centro de atención de la noche, a la que ingresaron Facundo y Aarón.

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X
El momento de confrontación entre Facundo y Aarón antes de la gala también dejó mucho de qué hablar entre los usuarios, quienes celebraron la manera en la que Facundo respondió.

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X
Otros usuarios celebraron que la estrategia propuesta por Guana falló y culminó la semana con la eliminación de Facundo.

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X
Asimismo, algunos internautas se burlaron de las reacciones del Cuarto Día tras la salida de otro de sus miembros.

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X
Por último, muchos usuarios no dejaron pasar la oportunidad para expresar su opinión sobre la supuesta manipulación que ejerce Alexis con todo el Cuarto Noche.

Memes de la sexta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X
