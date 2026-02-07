Las luces se apagaron en el Estadio San Siro, en Milán, para dar paso al esperado momento musical de la noche en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, y del escenario central se erigió la figura casi suspendida de Mariah Carey.

Su voz, afinada y segura, se lució esta vez en italiano, idioma que, dijo antes del evento, escuchaba desde niña en la voz de su madre, una cantante de ópera.

Carey interpretó “Nel blu, dipinto di blu”, mejor conocido como “Volare”, clásico de la música italiana compuesto por Domenico Modugno.

“Pienso que un sueño parecido no volverá más”, cantó en el idioma local, desatando los aplausos de más de 60 mil personas que acudieron ayer a una ceremonia dirigida por Marco Balich.

Laura Pausini. Fotos: AFP y EFE

Andrea Bocelli. Fotos: AFP y EFE

La cantante portaba un espectacular vestido blanco invernal, que complementó con una capa de plumas, diseñado por Fausto Puglisi, de la firma Roberto Cavalli, además de joyería de diamantes y platino, con un valor aproximado de 15 millones de dólares.

“Volaré, oh-oh; cantaré, oh-oh-oh-oh”, prosiguió, presumiendo además un impresionante agudo y marcando el espíritu de una noche que, con ayuda de mil 700 participantes, entre artistas y voluntarios, se tituló Armonía y fue diseñada para fusionar la cultura italiana con un mensaje global de unidad.

Continuó con el tema “Nothing Is Impossible” (Nada es imposible), una pieza que habla del espíritu deportivo y que volvió a arrancar la ovación del público.

Charlize Theron. Fotos: AFP y EFE

Fotos: AFP y EFE

Theron pide respeto

Otro instante memorable lo protagonizó la actriz sudafricana Charlize Theron, quien tomó el micrófono para leer un mensaje de paz atribuido a Nelson Mandela.

La actriz recordó que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la creación de un entorno donde no importen la raza, el color, la religión ni cualquier otra marca social.

Desde el escenario, pidió que los Juegos fueran algo más que deporte: un recordatorio del respeto mutuo y una invitación a buscar la paz, incluso en tiempos difíciles.

Se rindió tributo a Giorgio Armani, símbolo de la elegancia italiana. Fotos: AFP y EFE

La producción creativa corrió a cargo de Marco Balich, experto en ceremonias olímpicas. Fotos: AFP y EFE

La alegría, el colorido y la diversión también formaron parte de la noche. Tras el desfile de los atletas, la actriz Sabrina Impacciatore, conocida por series como The White Lotus y The Paper, presentó un número musical con espíritu de Broadway, un recorrido lúdico por la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno acompañado de una coreografía rítmica y desenfadada.

El regreso de Italia como sede olímpica, después de dos décadas, se reflejó en una ceremonia en la que el comité organizador decidió no escatimar, incluso en los momentos más protocolarios.

Voces y solemnidad

Luego del izamiento de la bandera de Italia, acto encabezado por el presidente Sergio Mattarella y Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, Laura Pausini fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Italiano.

El vestuario fue diseñado por Massimo Cantini, nominado al Oscar. Fotos: AFP y EFE

Fotos: AFP y EFE

Vestida de negro, con un diseño de Giorgio Armani Privé, la cantante se colocó frente al asta bandera y, con la mano sobre el pecho, entonó cada estrofa con una fuerza que emocionó a los presentes.

Mientras tanto, un coro en la ciudad de Cortina la acompañaba desde las montañas, en uno de los momentos más simbólicos de la noche.

Ya inaugurados los Juegos, Andrea Bocelli subió al escenario para interpretar “Nessun dorma”, la célebre aria de Giacomo Puccini que evoca victoria y esperanza, y cuyo clímax quedó suspendido en el aire mientras la llama olímpica entraba y salía del estadio, transformando el momento en una mezcla de solemnidad y emoción.

La solemnidad continuó durante el izamiento de la bandera olímpica y la interpretación del himno olímpico, con la participación del pianista chino Lang Lang y la mezzosoprano Cecilia Bartoli, cuya voz sostuvo el momento con fuerza y claridad.

Más de mil 200 artistas voluntarios dieron forma a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, una puesta en escena que también celebró la herencia artística de Italia, de la música y la literatura, a la danza y las artes visuales, a través de cada número.

Donovan Carrillo y Sarah Schleper fueron los abanderados de México en el desfile de los atletas.