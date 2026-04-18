“Bastante mala para ser un ángel”, canta Lisa en “Bad Angel”. Sin embargo, la integrante surcoreana de BLACKPINK apareció como uno ayer, viernes 17 de abril, durante el segundo fin de semana de Coachella, en Indio, California.

La intérprete se sumó al espectáculo del DJ Anyma con un vestido brillante en tonos blanco y morado, con transparencias y una tela que simulaba alas. La rapera y bailarina completó el look etéreo con botas y una larga cabellera platinada.

Mientras realizaba movimientos sensuales e interpretaba la colaboración junto al productor italiano-estadounidense Matteo Milleri, quien se elevaba en una plataforma al centro del escenario, a sus espaldas se proyectaba una imagen de la artista con cuerpo de ángel que recorría las enormes pantallas.

LISA PERFORMING AT COACHELLA OMG pic.twitter.com/UXbRTVR0My — lisa loops (@lsloops) April 18, 2026

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En un momento, Lisa caminó hacia el frente del escenario y se colocó en otra plataforma, donde continuó moviendo, suavemente, la tela de sus brazos.

"Bad Angel", lanzada el pasado 8 de abril, tuvo así su primera interpretación en vivo.

Lisa de BlackPink se "enfrenta" con su propio ángel. Foto: Vía X.

¿El ángel de Lisa era real? El efecto que sorprendió en Coachella

Pero más allá de lo ocurrido en la presentación, la imagen que se viralizó en redes fue otra. Cuando Lisa se inclinaba como en una reverencia y abría sus “alas”, un imponente holograma suyo parecía elevarse sobre ella y mirarla fijamente.

Sin embargo, este efecto solo pudo apreciarse en la transmisión de YouTube. De acuerdo con medios internacionales, el público presente no vio ese holograma, lo que generó confusión entre usuarios en redes sociales.

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“¿El público en vivo puede ver a ese ángel gigante?”, “¿eso es real?”, “¿fue agregado en la transmisión?”, “no, pero ¿qué es eso? Los hologramas así aún no existen” y “¿alguien que haya estado ahí puede confirmar si se veía?” fueron algunas de las reacciones que circularon en X.

Foto: Vía X.

Además de Lisa, el show contó con la participación de Matt Bellamy, de Muse, y el rapero Swae Lee.

Anyma tenía previsto presentarse el viernes 10 de abril (primer fin de semana), pero fuertes vientos obligaron a cancelar su actuación. Finalmente, el DJ subió al escenario principal del festival de música electrónica, donde combinó arte de inspiración clásica con tecnología visual de gran escala.

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