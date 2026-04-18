Más Información

Ligia Amadio, la directora de orquesta brasileña que combate las brechas de género en la música

Ligia Amadio, la directora de orquesta brasileña que combate las brechas de género en la música

La UNAM y yo

La UNAM y yo

Comunidad cultural reacciona al deceso de Beatriz de Moura

Comunidad cultural reacciona al deceso de Beatriz de Moura

Nueva Ley de Cine protegerá voz e imagen de IA

Nueva Ley de Cine protegerá voz e imagen de IA

Buscan un nuevo espacio y autosustentabilidad para el archivo de Elena Poniatowska

Buscan un nuevo espacio y autosustentabilidad para el archivo de Elena Poniatowska

Muere Beatriz de Moura, fundadora y directora editorial de Tusquets durante 40 años

Muere Beatriz de Moura, fundadora y directora editorial de Tusquets durante 40 años

“Bastante mala para ser un ángel”, cantaen “Bad Angel”. Sin embargo, la integrante surcoreana de apareció como uno ayer, viernes 17 de abril, durante el segundo fin de semana de, en Indio, California.

La intérprete se sumó al espectáculo del DJ Anyma con un vestido brillante en tonos blanco y morado, con transparencias y una tela que simulaba alas. La rapera y bailarina completó el look etéreo con botas y una larga cabellera platinada.

Mientras realizaba movimientos sensuales e interpretaba la colaboración junto al productor italiano-estadounidense Matteo Milleri, quien se elevaba en una plataforma al centro del escenario, a sus espaldas se proyectaba una imagen de la artista con cuerpo de ángel que recorría las enormes pantallas.

Lee también:

En un momento, Lisa caminó hacia el frente del escenario y se colocó en otra plataforma, donde continuó moviendo, suavemente, la tela de sus brazos.

"Bad Angel", lanzada el pasado 8 de abril, tuvo así su primera interpretación en vivo.

Lisa de BlackPink se "enfrenta" con su propio ángel. Foto: Vía X.
Lisa de BlackPink se "enfrenta" con su propio ángel. Foto: Vía X.

¿El ángel de Lisa era real? El efecto que sorprendió en Coachella

Pero más allá de lo ocurrido en la presentación, la imagen que se viralizó en redes fue otra. Cuando Lisa se inclinaba como en una reverencia y abría sus “alas”, un imponente holograma suyo parecía elevarse sobre ella y mirarla fijamente.

Sin embargo, este efecto solo pudo apreciarse en la transmisión de YouTube. De acuerdo con medios internacionales, el público presente no vio ese holograma, lo que generó confusión entre usuarios en redes sociales.

Lee también:

“¿El público en vivo puede ver a ese ángel gigante?”, “¿eso es real?”, “¿fue agregado en la transmisión?”, “no, pero ¿qué es eso? Los hologramas así aún no existen” y “¿alguien que haya estado ahí puede confirmar si se veía?” fueron algunas de las reacciones que circularon en X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Además de Lisa, el show contó con la participación de Matt Bellamy, de Muse, y el rapero Swae Lee.

Anyma tenía previsto presentarse el viernes 10 de abril (primer fin de semana), pero fuertes vientos obligaron a cancelar su actuación. Finalmente, el DJ subió al escenario principal del festival de música electrónica, donde combinó arte de inspiración clásica con tecnología visual de gran escala.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje tras escándalo de Nodal y Ángela: “Sabes lo que hiciste”. Foto: AP/ Youtube MoluscoTV

Pepe Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje tras escándalo de Nodal y Ángela: “Sabes lo que hiciste”

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals". Foto: AFP

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals"

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX. (Photo by Grant Pollard/Invision/AP)

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou posa en atrevida sesión con una amiga y deslumbran

[Publicidad]