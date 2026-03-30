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Lisa, integrante de, se convertirá en la primer artista de K-pop en tener su residencia en Las Vegas.

Este lunes, la cantante anunció que protagonizará una serie de conciertos en la llamada "capital mundial del entretenimiento", un nuevo logro en su carrera.

Bajo el título 'Viva La Lisa', los conciertos de la también actriz tendrán lugar en el Coliseo del Caesars Palace los próximos 13 y 14 de noviembre, y el 27 y 28 de noviembre.

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Este anuncio marca un hito para la industria del , ya que la intérprete se posiciona como la primera figura de la escena asiática en asegurar un contrato de larga duración en los escenarios de Las Vegas.

Esta residencia llega tras el reciente estreno el mes pasado de "Deadline", el nuevo disco de la agrupación, y "Alter Ego" el primer álbum en solitario de la tailandesa.

Lisa se suma así a una selecta lista de artistas que han hecho de Las Vegas su base para conciertos, entre las que destacan Celine Dion, Elton John, Adele, Lady Gaga o los Backstreet Boys.

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