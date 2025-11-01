Más Información

Golpe al Louvre: una mujer se suma a los acusados del millonario robo y el botín sigue perdido

Así fue la inauguración del Gran Museo Egipcio en Guiza

El Gran Museo Egipcio finalmente abre sus puertas: orgullo nacional y apuesta cultural global

España reconoce “injusticias y dolor” en la Conquista

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

reunió a las celebridades más creativas, que sorprendieron con atuendos que iban desde damas y superhéroes hasta presidentes, combinando humor, glamour y un toque de terror.

El 31 de octubre, algunos famosos asistieron a fiestas como el , organizada anualmente por Belinda en México, o la celebración de, quien deslumbró con un escalofriante disfraz de Medusa, completo con serpientes móviles en la cabeza, una larga cola escamosa y una lengua animada que completaba el aterrador look.

Foto: Especial. Instagram @prensadanna (Lulú Urdapilleta)
Heidi Klum como Medusa en Halloween 2025. Foto de CJ Rivera/Invision/AP.

Otros prefirieron festejar en sus países de origen. Shakira celebró en Colombia junto a sus hijos Milan y Sasha, mientras que disfrutó en Estados Unidos con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana.

Derbez llamó la atención en redes sociales con su disfraz, que combinaba ironía y crítica hacia el presidente . En Instagram, su atuendo simulaba que iba montado sobre los hombros del mandatario, usándolo como soporte.

El actor ha sido crítico de las políticas migratorias de Trump hacia la comunidad latina. Las reacciones fueron mixtas: algunos bromearon sobre la posibilidad de que le retiraran la visa, mientras que otros elogiaron la originalidad del disfraz.

Cabe recordar que no es la primera vez que se usan atuendos con mensaje político en estas fechas: Katy Perry se disfrazó de Hillary Clinton y su entonces pareja Orlando Bloom de Donald Trump.

Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio, en cambio, optó por un look completamente distinto, disfrazándose de Jessie, la vaquerita de "Toy Story".

Lady Gaga

Conocida por su extravagancia, celebró de manera privada en Barcelona, donde se encuentra por su gira The Mayhem Ball. Eligió un look descrito como la Dama del Jardín del Edén, con un bodysuit corset lleno de flores y una pala como accesorio, posando en un escenario decorado con telarañas rojas y arañas negras.

Foto: Instagram oficial.

Justin Bieber

se convirtieron en la familia más divertida de Disney con disfraces inspirados en "Los Increíbles". Los tres posaron con los icónicos trajes rojos y negros con el logo de la “L” en una sesión de fotos publicada en la cuenta de Instagram de Justin.

Shakira

La barranquillera disfrutó de Halloween en Colombia, camuflándose en un evento masivo junto a sus hijos y amigos. Se vistió de dama antigua, con vestimenta larga, maquillaje llamativo, antifaz y chongos altos, mientras sus amigos lucieron atuendos similares. Milan se disfrazó de conejo y Sasha de Drácula. “Tricky tricky Halloween en Bogotá”, escribió Shak en sus redes.

Paris Hilton

Los clásicos nunca pasan de moda. Paris Hilton celebró con su familia y encarnó a Campanita, la pequeña hada de Peter Pan. Su esposo se disfrazó de Capitán Garfio y sus hijos de Peter Pan y Wendy Darling. Las fotografías, ambientadas en un entorno mágico, encantaron a otros artistas y seguidores.

