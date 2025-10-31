Halloween 2025: los mejores memes para espantar este 31 de octubre

Más Información
Halloween 2025 👻: las mejores frases e imágenes para asustar en WhatsApp este 31 octubre, según la IA
Hoy, 31 de octubre, se celebra Halloween, una noche llena de tradiciones, donde las personas aprovechan para disfrazarse, salir o pedir dulces.
La fecha está plagada de diferentes significados. De acuerdo con National Geographic, la palabra Halloween tiene origen de la expresión “All Hallow Eve” (víspera de Todos los Santos).
Su origen se relaciona con la tradición cristiana, sin embargo, también se acerca a diferentes creencias, como la celtas, romanas, y el recuerdo de los muertos (samhain y el mundo patet).
Los mejores memes para espantar este 31 de octubre
Usuarios en redes sociales no dejaron ir esta increíble fecha para reír o espantar con diferentes memes, te mostramos algunos de los mejores:
Algunos usuarios decidieron reír del ingenio detrás de su disfraz:
Algunos usuarios más decidieron tomar a broma que se quedarán en casa:
Mientras que demás usuarios decidieron usar a sus perritos como inspiración:
