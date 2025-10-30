Más Información

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

Aunque en 2024 vivieron la emoción de convertirse en padres, no todo fue miel sobre hojuelas: días antes de la llegada de Jack enfrentaron momentos tensos.

Durante una transmisión en Twitch, el intérprete de “Baby” contó que en agosto de ese año su esposa lo reprendió por su actitud hacia su doula, la profesional que brinda acompañamiento físico, emocional e informativo durante el embarazo, el parto y el posparto.

Bieber recordó que sintió que la doula lo estaba “haciendo a un lado” cuando él quería consolar a Hailey. “Es instintivo ser papá y estar ahí”, dijo. Aunque reconoció que la especialista solo buscaba facilitar el proceso, él también quería participar activamente.

Lee también:

Según Justin, Hailey se puso ansiosa por la firmeza con la que él hablaba con la doula y le pidió disculparse: “Ella me dijo: ‘Tienes que disculparte… limpia el ambiente’”.

El cantante accedió, explicando que sus emociones estaban “muy intensas”, y luego le pidió a la doula que no le quitara su rol como padre: “También tengo buenos instintos para estas cosas”, afirmó.

El embarazo y parto de Hailey

Por su parte, Hailey relató a Vogue que evitó leer historias de partos traumáticos para no asustarse. Durante los primeros meses sufrió fuertes náuseas matutinas, pero con entrenamiento de fuerza y una dieta balanceada logró sentirse bien hacia el final del embarazo.

La bailarina quiso mantener su embarazo en privado durante seis meses para evitar explicaciones o críticas. Su silueta estilizada hizo que su pancita apenas fuera visible hasta ese momento.

Lee también:

Sin embargo, ocultarlo no le hacía sentir bien, pues también quería salir y vivir su vida con normalidad.

Cuando llegó el día del parto, fue inducida a las 39 semanas tras perder líquido amniótico y los médicos tuvieron que romper la fuente. “No fue nada divertido”, dijo a Vogue. Después del nacimiento, enfrentó una complicación: “Estaba sangrando muchísimo. La gente muere, y ese pensamiento cruza tu mente. Te empiezas a asustar”.

Aun así, aseguró que siempre confió en su doctora y sabía que no permitiría que algo le pasara.

La pareja celebró el primer cumpleaños de su hijo el verano pasado y compartió detalles de la fiesta en Instagram.

Lee también:

Desde su boda en 2018, han enfrentado rumores de crisis y rupturas, pero suelen responderlos con muestras de cariño en redes sociales.

Este año, Justin fue criticado por “celebrar” de manera extraña la portada de Hailey en Vogue Estados Unidos, al recordar que alguna vez le gritó que nunca aparecería en la revista. También circularon videos en los que Justin decía que habría dejado a su esposa “hace mucho tiempo” si no fuera por su apariencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rosalía prueba por primera vez el pozole en La Casa de Toño y su reacción se vuelve viral. Foto: (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo) / Canva

Rosalía prueba por primera vez el pozole en La Casa de Toño y su reacción se vuelve viral. VIDEO

Michelle estaría preparando divorcio de 70 millones de dólares de Barack Obama: “Llevan tiempo viviendo vidas separadas”, afirman. Foto: AP

Michelle estaría preparando divorcio de 70 millones de dólares de Barack Obama: “Llevan tiempo viviendo vidas separadas”, afirman

Justin Trudeau se derrite por Katy Perry “Es la mujer perfecta”. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP

Justin Trudeau, perdidamente enamorado de Katy Perry: “Es la mujer perfecta”, dice

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Emily Ratajkowski. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Emily Ratajkowski se lleva todas las miradas con cristales Swarovski y vestido de escote

[Publicidad]