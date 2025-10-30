Si bien la presentación de Junior H durante las Fiestas de Octubre en Zapopan dejó a los fan con un gran sabor de boca, para el cantante trajo serios problemas legales.

Y es que, recientemente, las autoridades municipales anunciaron que el cantante fue multado con 33 mil pesos por interpretar “narcocorridos” en pleno palenque, esto a pesar de las disposiciones que prohíben este tipo de temas.

De acuerdo con medios locales, fue el presidente municipal, Juan José Frangie, quien dio a conocer las sanciones contra el intérprete por incluir en su repertorio el tema “El Azul”, el cual haría referencia al presunto líder del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, destacó que esta medida también se extiende a su representante y los organizadores del evento:

“La multa debió ser de 300 mil pesos tanto al palenque como al promotor, pero con la nueva ley de ingresos sólo se pueden aplicar 33 mil pesos a cada uno”, dijo.

La sanción, de acuerdo con la política estatal que busca evitar la apología del delito en espacios públicos, también incluye un veto temporal, por lo que Junior no podrá volver a presentarse en Zapopan.

Esta no es la primera vez que el joven intérprete se ve envuelto en polémicas por su música. En junio de este año, el gobierno de Morelos canceló uno de sus conciertos, mientras que en la última edición de la Feria Nacional de San Marcos, los organizadores optaron por cortarle el sonido durante la canción “El hijo mayor”, la cual hace referencia a Édgar Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo han hecho alguna declaración pública al respecto.

