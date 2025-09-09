Más Información

La bandera de Bolivia y personajes con seis dedos: Tlaxcala recurre a la IA para decoración patria

“Sería importante contar con un presupuesto de entre 6.5 a 7 mil mdp para 2026”: Joel Vázquez Herrera, director del INAH

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Natalia Pollack es nombrada directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex

Proponen reducción de 13.16% a Cultura para 2026; a Ciencia le incrementan

Don Quijote, revisitado desde el metateatro

El nombre de se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que apareciera una manta en la que amenazaban al cantante.

Los hechos sucedieron la madrugada de este martes, en la ciudad de Tijuana. En el mensaje, emitido presuntamente por una grupo criminal, exigían le exigían cancelar el concierto que tiene programado para el próximo mes de noviembre.

El cantante, pieza clave de los corridos tumbados, no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, esta no es la primera polémica que enfrenta en su carrera.

Entre cancelaciones, declaraciones incómodas y críticas a sus letras, Junior ha protagonizado situaciones que lo mantienen bajo los reflectores.

Cancelaciones y problemas de sus conciertos. En medio de la censura que el gobierno impuso al género tumbado, las autoridades de Morelos suspendieron el show que Juniro H tenía programado para el 20 de junio en Yutepec, acusándolo de cantar corridos bélicos: “¿Creen que la música es el problema? ¡Ustedes lo son! Me dueles México”, escribió en redes sociales.

Le apagan el micrófono en la Feria de San Marcos. Durante su participación en el evento, mientras interpretaba “El Hijo Mayor” (corrido que menciona al primogénito del Chapo) le cortaron el sonido provocando abucheos del público

Sale en defensa de los corridos tumbados: En abril pasado, el artista calificó como “tristes” y “ridículas" las medidas restrictivas hacia el tumbado; incluso, en entrevista con la periodista Tere Aguilar, afirmó que esta música relata la realidad de la sociedad.

