Más Información

Había un navío vío, vío cargado de... un repaso a la trama del huachicol fiscal

Había un navío vío, vío cargado de... un repaso a la trama del huachicol fiscal

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Tijuana.- La madrugada de este martes se encontró una en un puente de la colonia Buena Vista, en Tijuana, con amenazas contra el intérprete de corridos tumbados .

La policía municipal de Tijuana fue alertada del mensaje alrededor de las 4 de la madrugada y llegaron hasta el lugar para bajar el mensaje.

Ni las autoridades ni el cantante se pronunciaron sobre este hecho.

Lee también

Junior H, cuyo repertorio está centrado en canciones sobre rupturas amorosas, tenía previsto presentarse el próximo 9 de noviembre en Tijuana, para iniciar su gira Sad Boy Tour.

En ocasiones anteriores han dejado mantas contra otros grupos y cantantes, como Peso Pluma y Grupo Firme, para evitar que se presenten en Tijuana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses