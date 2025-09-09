Nuevo Laredo, Tamaulipas.– La Lotería Nacional presentó en esta frontera el billete del Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre con un premio mayor de 255 millones de pesos.

La emisión contará con 4 millones de “cachitos” disponibles en todo el país, cada uno con un costo de 200 pesos.

Sorteo en honor a los migrantes mexicanos

La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vivaldo, quienes destacaron que este sorteo busca rendir homenaje a las y los migrantes mexicanos y reconocer su papel en la historia y el desarrollo nacional.

Villarreal Anaya subrayó que este sorteo llega en un momento histórico para México y Tamaulipas, bajo un gobierno de sensibilidad social encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Con esa suerte, podemos estar pensando aquí en Nuevo Laredo que alguno de los premios mayores puede muy bien caer aquí, porque tenemos buena fortuna”, expresó.

Recursos para fortalecer atención consular

De acuerdo con la Lotería Nacional, el Gran Sorteo Especial No. 303 destinará los recursos obtenidos a fortalecer la atención consular y la protección de migrantes mexicanos en el exterior, atendiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Salomón Vivaldo señaló que Nuevo Laredo representa un símbolo de esfuerzo y de la vida cotidiana de los migrantes, donde la palabra paisano no es una estadística, sino memoria y motor de futuro.

“Este no es un sorteo cualquiera: es un homenaje que nace del corazón y se entrega al corazón de nuestra gente migrante”, afirmó la funcionaria.

Evento cultural y respaldo social

En la presentación participó Jesse Martínez, acompañado del colectivo Legado de Grandeza, quienes interpretaron el Himno al Migrante, como parte del reconocimiento a las familias que mantienen vivos los lazos entre México y Estados Unidos.

Con esta iniciativa, la Lotería Nacional y el Gobierno de México refuerzan el compromiso de atender y proteger a la comunidad migrante, al tiempo que promueven una tradición emblemática como los sorteos nacionales.

