Junior H agotó sus entradas para sus 2 shows en CDMX del 29 y 30 de noviembre en “La Plaza México”. Por este motivo se anunció la apertura de una tercera fecha.

La estrella del regional es considerada una de las pioneras del género de los corridos tumbados. En Estados Unidos Antonio Herrera Pérez, conocido como Junior H, ha roto récords de ventas en el Credit Union 1 Amphitheatre en Tinley Park, Chicago, haciendo sold-out dos noches seguidas.

¿Cuándo es la nueva fecha de Junior H?

Tras vender todas sus entradas en menos de 3 horas para sus dos presentaciones en CDMX, el intérprete de “1004 KM” anunció una nueva y última fecha que promete ser histórica para los fans.

La nueva fecha para el concierto de Junior H en CDMX será el próximo 13 de diciembre en la Monumental Plaza de Toros México, ubicada en Cda. Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez.

El intérprete de "El hijo mayor" tendrá una nueva presentación el 13 de diciembre en CDMX.

¿Cómo comprar los boletos para el concierto?

Actualmente, los boletos de Junior H en “La Plaza México” de CDMX ya se encuentran a la venta. Así puedes adquirir tus entradas paso a paso:

Entra a tu navegador de internet favorito como Chrome, Firefox o Safari.

En el buscador ingresa funticket.mx La página mostrará las fechas de Junior H Selecciona la fecha de CDMX 13 de diciembre Haz clic en la opción “Comprar”. Ingresarás a la fila de espera Al terminar la carga selecciona tus asientos. Confirma con la opción “Comprar”. Da clic en Continuar. Inicia sesión o regístrate con tu correo electrónico. Ingresa tus datos personales Selecciona la opción “Todas las tarjetas”. Rellena los datos de tu tarjeta y el CVV Finalmente selecciona “Pagar” Recibirás los boletos en el correo electrónico que hayas registrado.

¿Cuánto cuestan los boletos de Junior H?

De acuerdo con Funticket los boletos sin cargo por servicio son:

Diamante - $3,690.00

Barrera - $2,990.00

Palcos - $2,000.00

Primer Tendido - $1,890.00

Segundo Tendido - $1,590.00

Lumbrera - $990.00

General - $550.00

El “México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025” comenzará el 9 de noviembre en Tijuana, continuando en Acapulco, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Aguascalientes, León, Ciudad de México (con 3 fechas), Mérida, Veracruz y Puebla.

El espectáculo en vivo de Junior H promete emocionar a las nuevas generaciones con canciones cargadas de melancolía y su estilo característico dentro de los corridos tumbados.