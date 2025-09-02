Más Información

Este martes comenzó la venta de boletos para su gira “Lágrimas Sad Boyz Tour”, donde planea visitar más de 13 estados de la República Mexicana, incluyendo a la glamurosa Ciudad de México (CDMX).

El artista promete dar un show único y fiel a su estilo. Las fechas de sus conciertos están fijadas para el mes de noviembre y terminarían antes de finalizar el año, por lo que los fans no se lo pueden perder.

¿Cuándo es la venta de boletos de Junior H en CDMX?

La venta de boletos de Junior H inició este martes 2 de septiembre y los fans ya pueden adquirir sus entradas a través de Funticket. La fecha del concierto en CDMX será el 29 de noviembre, en la Monumental Plaza de Toros México, a las 20:30 horas.

¿Qué fechas son los conciertos de Junior H?

El intérprete de “El hijo mayor” no solo ofrecerá una presentación en la capital, sino que también confirmó al menos 13 presentaciones en distintos estados de la República Mexicana.

Las fechas del “Lágrimas Sad Boyz Tour 2025” son las siguientes:

  • 8 de noviembre: Tijuana, Explanada Estadio Caliente
  • 14 de noviembre: Acapulco, Arena GNP Seguros
  • 15 de noviembre: Toluca, Estadio Toluca 80
  • 16 de noviembre: Guadalajara, Plaza Nuevo Progreso
  • 19 de noviembre: Monterrey, Estadio Walmart Park
  • 21 de noviembre: Chihuahua, Estadio Manuel L. Almanza
  • 26 de noviembre: Aguascalientes, Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes
  • 28 de noviembre: León, Guanajuato, Poliforum León
  • 29 de noviembre: CDMX, Monumental Plaza de Toros México
  • 4 de diciembre: Mérida, Estadio Kukulcán
  • 5 de diciembre: Veracruz, Expo Ganadera
  • 7 de diciembre: Puebla, Centro Expositor Puebla

¿Cuáles son los precios del show de Junior H en CDMX?

Los corridos tumbados sonarán con emoción y potencia este próximo 29 de noviembre en La México, donde el cantante regional convivirá con sus fans en una noche única.

Los precios del concierto en CDMX son:

  • Diamante en $3,690 pesos
  • Barrera en $2,990 pesos
  • Palcos en $2,000 pesos
  • Primer Tendido en $1,890 pesos
  • Segundo Tendido en $1,590 pesos
  • Lumbrera en $990 pesos
  • General en $550 pesos

En los otros 13 shows, los precios varían conforme al recinto, aunque oscilan entre los $550 y $3,590 pesos, dependiendo de la zona.

Artista regional rompe récords de ventas en Chicago

Recientemente, se convirtió en el primer artista en hacer sold-out con dos noches agotadas en el Credit Union 1 Amphitheatre en Tinley Park, Chicago, donde reunió a más de 40 mil fans. El espectáculo confirmó la fuerza de los corridos tumbados y su relevancia dentro de la cultura mexicana.

