Los fans de Zoé y del rock pronto podrán disfrutar del documental “Zoé: Panoramas” (2016), que se exhibirá este 31 de octubre como parte del ciclo “Simpatía por el rock”. Esta será la única oportunidad para ver el material en pantalla grande.

El regreso de la banda mexicana a los escenarios atrajo la atención de nuevos seguidores que, al ritmo de temas como “Labios rotos”, “Love”, “Soñé” o “Vía Láctea”, quedaron maravillados por su propuesta musical.

“Zoé: Panoramas” se proyectará a las 17:00 horas en la Cineteca Nacional Chapultepec. Las cortesías se entregarán en la Sala 7, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar tu lugar.

¿Qué invitados habrá en el evento de Zoé?

A través de redes sociales se compartió el póster de la proyección especial, donde se confirmó la presencia del director Gabriel Cruz y de Rodrigo Guardiola, baterista de la agrupación, quienes convivirán con los fans y responderán sus preguntas.

El documental “Zoé: Panoramas” ofrece una mirada íntima e introspectiva a una de las bandas de rock más importantes de Latinoamérica, mostrando tanto sus éxitos profesionales como momentos personales de sus integrantes.

La agrupación, conformada por León Larregui (voz y guitarra), Sergio Acosta (guitarra), Rodrigo Guardiola (batería), Jesús Báez (teclados) y Ángel Mosqueda (bajo eléctrico), se formó en 1995 en Cuernavaca, Morelos.

Con más de 25 años de trayectoria, Zoé se ha ganado un lugar especial entre los fans por su estilo cósmico y su influencia musical. Su más reciente álbum de estudio, “Sonidos de Karmática Resonancia”, destaca por su evolución sonora, fusionando influencias como The Cure o Pink Floyd, pero con un sello muy mexa que sigue conectando con su público.