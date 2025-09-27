Más Información

Con pullovers oscuros, que contrastan con impermeables de colores y hasta bolsas de plástico improvisadas, los fans de se mantienen firmes afuera del Estadio GNP pese a la lluvia que arrecia en el Oriente de la capital.

La lluvia cae desde la tarde, y aunque dio tregua un rato entre las 18:00 y 19:30 horas, cerca de las 20:00 volvió a descargar como un aviso.

De momento nadie se mueve: lo que más temen, dicen algunos, no es mojarse, sino que el concierto pueda cancelarse.

En Viaducto y Río Churubusco, el tráfico avanza con lentitud, mientras los puestos ambulantes ofrecen camisetas desde 100 pesos; sin embargo, lo que más se vende son los impermeables, también a ese precio, la prenda indispensable de la noche.

Se espera la asistencia de más de 65 mil personas en la primera de cinco noches históricas de Zoé en CDMX, celebrando casi 20 años desde su álbum Memo Rex Commander.

