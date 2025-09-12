Más Información

Los fans de podrán revivir uno de los conciertos más emblemáticos de la banda liderada por León Larregui, la cita es en la Cineteca Nacional, donde se proyectará "281107", el primer álbum en vivo de la agrupación de rock alternativo, lanzado 21 de abril de 2008 en CD y días después en DVD.

El material fue grabado durante la presentación de Zoé en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 28 de noviembre de 2007, con motivo de la celebración de los 10 años de la banda.

¿Cuándo y dónde podrá verse concierto de Zoé en la Cineteca Nacional?

"281107" se proyectará en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional el 19 de septiembre a las 19:30 horas, la entrada es libre.

Concierto de Zoé se proyectará en la Cineteca Nacional.
Concierto de Zoé se proyectará en la Cineteca Nacional.

Zoé alista los cinco conciertos que ofrecerá en el Estadio GNP Seguros en septiembre, octubre y noviembre. Estas presentaciones se llevarán a cabo el 27 y 28 de septiembre, 1 y 2 de octubre, y la quinta fecha programada para el 13 de noviembre de 2025.

Estos esperados shows forman parte del "Tour Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea", también conocida como "Tour Memorex + Rexsexex y más".

La gira conmemora los 20 años del álbum "Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea".

Zoé se formó a finales de 1995 en Cuernavaca, Morelos, México, la banda tomó su nombre de una niña llamada Zoé, hermana de una exnovia del guitarrista Sergio Acosta.

La agrupación, que comenzó como independiente, ha lanzado siete álbumes de estudio, varios discos en vivo y han realizado más de diez giras por Latinoamérica, Norteamérica y España; se han consolidado como un referente de rock en español.

