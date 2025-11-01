Heidi Klum no decepcionó a los que esperaban con ansias ver cuál sería su disfraz en este Halloween 2025, y la modelo de 52 años sorprendió cuando apareció como Medusa, una criatura femenina monstruosa de la mitología griega, conocida por transformar en piedra a quien la mirara directamente a los ojos.

Heidi convocó a varios famosos en Nueva York donde hizo su tradicional fiesta de Halloween, y su esposo Tom Kaulitz, la acompañó vestido de soldado griego, el cual se transformaba en piedra.

Medusa tenía cabellos hechos de serpientes vivas, y a veces se representaba con alas y otros rasgos animales, algo que replicó Klum a la perfección.

Heidi Klum como Medusa en Halloween 2025. Foto de CJ Rivera/Invision/AP.

Según el mito más difundido, Poseidón abusó de Medusa en el templo de Atenea, y como castigo, Atenea la convirtió en un monstruo con serpientes por cabello.​

Medusa fue decapitada por el héroe Perseo, quien usó su cabeza para convertir en piedra a sus enemigos. Su cabeza cortada, llamada “gorgoneion”, se utilizaba como símbolo de protección para alejar el mal, apareciendo en templos, escudos y estandartes.

Este 2025 se cumplen 25 años de la fiesta de Halloween de Klum, tras haber organizado su primera velada espeluznante y repleta de estrellas en el año 2000.

¿De qué se ha disfrazado Heidi Klum en Halloween?

2000 – Muñequita gótica (Goth Doll): Minivestido de cuero, joyería de estoperoles, coletas y labial rojo.

2001 – Lady Godiva: Body blanco con cristales, botas blancas, peluca rubia y diadema de cristal.

2002 – Betty Boop: Vestido rojo entallado, guantes, tacones, peluca y pestañas clásicas.

2003 – Alien dorada (Golden Alien): Body dorado completo, botas y maquillaje a juego.

2004 – Bruja roja (Witch): Vestido rojo con huesos pegados, look aterrador y sexy.

2005 – Vampiresa: Vestido mini de cuero, capa que simulaba alas.

2006 – Manzana prohibida (Forbidden Fruit): Con 8 meses de embarazo, botas desiguales con patrones distintos.

2007 – Gato: Disfraz inspirado en la obra "Cats".

2009 – Cuervo: Mini vestido negro con plumas, botas altas y tocado con pico de cuervo.

2010 – Robot: Armadura roja con body metálico morado y peluca roja.

2011 – Cuerpo humano: Maquillaje detallado mostrando músculos y tendones.

2012 – Cleopatra: Disfraz dorado con capa, diadema y maquillaje brillante.

2013 – Anciana (Old Lady): Con arrugas, venas, varices, falda de tweed, collar de perlas y bastón.

2014 – Mariposa: Alas gigantes, cuerpo y botas de lentejuelas con pintura azul.

2015 – Jessica Rabbit: Vestido rojo de lentejuelas, guantes morados, peluca roja y prótesis.

2016 – Clones de sí misma: Cinco "clones" con prótesis y bodys a juego.

2017 – Hombre lobo de "Thriller" de Michael Jackson: Chaqueta, pantalones y zapatos como en el video.

2021 – Mamá zombie: Maquillaje zombie tradicional, prótesis de dedo faltante y top nude.

2022 – Gusano: Complejo disfraz de gusano, que tardó 10 horas en hacer, con prótesis en la cara.

2023 – Pavo real gigante: Disfraz con muchas plumas y colores intensos.

2024 – E.T. Phone Home!: Disfraz inspirado en el extraterrestre E.T. con detalles realistas.

